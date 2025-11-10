「わが子で脳内再生され泣いた」2歳兄が涙の理由を明かした「胸に刺さる一言」とは？1.5万いいねの真実【ママリ】

ふと見ると涙をためて…2歳兄の母に伝えた一言に1.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは3児のママであるAちゃん☺︎【10y🎮＋2y🚒＋1m👶】(@185_xoxo_)さんの子育て中なら共感必須、思わずウルッとくる投稿です。子どもが1人のうちはママを独り占めが当たり前だったのに、兄弟ができるとそうもいかないですよね。上の子を優先にと考えていても、実際にはそううまくいかないもの。Aちゃんさんは0歳児のお世話をしているとき、2歳児からあることを言われたそう。ハッとさせられるその言葉とは。

0歳お世話中、2歳が「0歳ちゃんのママ」って言った。私は目を向けず「2歳君のママだよ」って言ったけど何回も「0歳ちゃんのママ」と。



ふと2歳を見ると涙を溜めて、大好きな絵本を両手に持ち、じっとママを見てた。



0歳を置き、2歳を抱きしめて2人で泣いた。毎日たくさん待っててくれてありがとう。

2歳の子どもが何度も「0歳ちゃんのママ」と呼んだことをきっかけに、本当はもっとママに甘えたいと思っていたことを知ったそう。赤ちゃんのお世話が大変なことを2歳ながらに感じていたのでしょう。ママを取られてしまったような切ない気持ちを、一生懸命言葉にしたのでしょうね。



この投稿に「わが子で脳内再生されました」「泣いてまう」というリプライがついていました。2歳といえどもまだまだ子どもで甘えたい盛り。そんな思いにママが気付くことができて良かったですし、ママのハグで愛情が伝わったはずですね。子どもとの関わり方について考えさせられるとともに、思わずウルッとくるエピソードでしたね。

愛娘の横顔が「しんちゃんほっぺ」ママの投稿に7300いいね

ご紹介するのは娘さんとの日常をXで発信している、ぴぃ☺︎R5.9🐤(@pienpien0506)さんの投稿です。子どものほっぺはもちもちでかわいいですよね。ぴぃさんは「まだまだしんちゃんほっぺは健在だった」と娘さんの横顔をカメラに収めました。クレヨンしんちゃんの、しんのすけくんそっくりなほっぺに、思わず笑顔になるはず。

©pienpien0506

歩き始めて全体がシュッとしてきたな…って思ってたけどまだまだしんちゃんほっぺは健在だった…🙏

ずっと眺めてられるワ

見事にぷっくりとしていて、まさにしんちゃんのほっぺですね。お肌がもちもちでうらやましくなってしまいます。子どものすやすやと眠っている姿を見ていると、温かい気持ちになりますね。どんな夢を見ているのでしょうか。



この投稿には「とろけそうなもちもちほっぺ」「お餅が食べたくなりました」といったコメントが寄せられていました。こんなにもほっぺがもちもちなのは子どもの特権。ずっと眺めていられますね。見事なしんちゃんほっぺに思わず笑顔になる、すてきな投稿でした。

息子の友達からかわいいコール、母の投稿に6900いいね

ご紹介するのはいわんきょ♡(@yappariokama)さんのエピソードです。お子さんの友達が、家に泊まりに来たことがある方もいるのではないでしょうか。なんだか家族が増えたみたいで楽しいという方や、準備や片付けなど大変だった…ということもあるのかもしれませんね。



投稿者・いわんきょ♡さんは、息子さんの同級生A君とB君を家に泊めたそう。翌日の朝、A君は「◯君のお母さん、お化粧してなかったら顔違いま…」と言いかけ…？A君の発言を途中で止めたB君と、その後のいわんきょさんとのやり取りに思わずほっこり、クスッとしてしまうはず。

朝ごはん食べ終わった後

泊まりに来た男児Ａ「◯くんのお母さん、お化粧してなかったら顔違いますn

男児Ｂ「オイ‼︎バカおめぇいつも思った事そのままいうなつってんだろ‼︎」

わたし「A君、顔が違って、どうってこと？☺️」

男児Ｂ「かわいい‼︎‼︎‼︎」

男児A「かわいいです‼︎‼︎‼︎」



きみたち、デザートいる？☺️

いわんきょさんのお化粧前と後で印象が変わることを言いかけたA君に、B君は「いつも思った事をそのまま言うな」と伝えます。考える前に口に出してしまうA君を、B君はハラハラしながらフォローしているのでしょうか。ほほ笑ましいです。



「A君、顔が違って、どうってこと？☺️」と尋ねたいわんきょさんに「かわいいです！」と答える2人に思わずにんまりとしてしまいますね。「デザートいる？」という、いわんきょさんの気持ちもわかります。



この投稿には「いいデザート出して差し上げろー！」「Bくん気遣いできて偉い」といったコメントが寄せられていました。姉妹や親から女性への気遣いを教わっていたのかもしれませんね。子どもの素直さに思わずほっこりする、すてきな投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）