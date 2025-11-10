オジー・オズボーンさんに感謝、NHK-FM特番放送が決定 リクエスト募集「ソロ期、ブラック・サバスの曲どちらも歓迎」
7月に亡くなったヘビーメタルの帝王・オジー・オズボーンさんに感謝を込め、NHK-FMで12月21日に『ありがとう！ 帝王 オジー・オズボーン』（後1：00〜4：00 ※全国）が放送されることが決まった。
【写真】ふなっしー、憧れのオジー・オズボーンと初対面
オジーは7月、故郷バーミンガムで歴史的コンサートを開催。全9曲を熱唱し、まだまだ歌える姿を見せ、世界中の人たちの胸を熱くさせた。そのわずか17日後、この世を去った。「信じられない」「それでもオジーは、オジーらしい人生を全うした」。2025年を締めくくるにあたり、出演者とリスナーからのリクエストで、オジーへの感謝を贈る番組を届ける。
番組へのリクエストを12月3日まで募集。「人生を彩ったオジーの曲、来日ツアーの時にナマでオジーを見た時のエピソード、バンドでコピーした曲への思い入れなど、それぞれのオジーへの思いを、リクエスト曲とともにお寄せください。ソロ期、ブラック・サバスの曲どちらも歓迎します。ラジオネームとメッセージは放送に使用させていただく可能性があります」と呼びかけている。
出演：
広瀬和生（音楽雑誌編集長）、マーティ・フリードマン（50音順）
司会（DJ）：鮎貝健
【写真】ふなっしー、憧れのオジー・オズボーンと初対面
オジーは7月、故郷バーミンガムで歴史的コンサートを開催。全9曲を熱唱し、まだまだ歌える姿を見せ、世界中の人たちの胸を熱くさせた。そのわずか17日後、この世を去った。「信じられない」「それでもオジーは、オジーらしい人生を全うした」。2025年を締めくくるにあたり、出演者とリスナーからのリクエストで、オジーへの感謝を贈る番組を届ける。
出演：
広瀬和生（音楽雑誌編集長）、マーティ・フリードマン（50音順）
司会（DJ）：鮎貝健