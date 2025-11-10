歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで婚約会見を開催。会見終了後、それぞれのSNSを更新し、2ショットとともに改めて書面で報告した。

2人は連名の報告文をアップし「私事で恐れ入りますが、この度私たち、中村橋之助と能條愛未は結婚する運びと相成りました」と改めて発表。「舞台での共演後、互いに惹かれ合い4年半の月日を共に過ごしてきました。これからの人生を共に歩みたい。この人を一生大切にしたいと言う二人の想いから、この先の様々な事を共有し支え合える夫婦になれると確信いたしました」と記した。

「夫婦力を合わせて、より一層お仕事にも成駒屋のためにも邁進していく所存です。この後共にご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます」と呼びかけ。直筆の署名を添えた。

出会いは21年1月のミュージカル「ポーの一族」での共演。同年に交際を開始。今年7月米・ハワイでプロポーズした。この日の能條の左薬指には、そのプロポーズで贈られた高級ブランド「ハリー・ウィンストン」の0・7カラットの指輪がキラリと光っていた。