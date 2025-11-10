SUPER☆GiRLSの元メンバーで初代リーダーの八坂沙織（36）が10日、自身のSNSを更新。乳がんと診断されたことを公表した。

八坂はnoteを更新し「乳がんと診断されました」と告白。「乳がんはとても発見しにくい病気だと実感いたしまして。40歳からは2年に一度の検診がわが国では推奨されていますが、私はそれより若年で本当にたまたま発見しましたのでお若い方々もどうかどうかお時間見つけて定期的に検診に行かれてください」と呼びかけた。

続けて「立場上公表するかとても悩んだのですが、今後の治療方法も見えてきまして仕事のやり方も治療期間は多少なりとも変えなくてはいけない手前公表することにいたしました。多方面にご心配をおかけいたしますが、幸いなことに親身に支えてくださる仲間もおりますので制限がある分今まで以上に時間を大切に仕事にも取り組んで参ります」と心境をつづった。

自分が診断されるまでの過程も詳細に報告。9月に胸のしこりに気づいたのがきっかけで、乳腺クリニックで細胞検査を行った結果、がんの疑いがあることが発覚。大学病院で生体検査の結果、女性ホルモンなどで増殖するタイプの浸潤性の乳がんと正式に診断されたという。

今後の治療方法については「手術となるのですが、全摘出もしくは温存なのかは絶妙なライン」だとし、「手術する場合、年始くらいなのかな」と記した。

今後も治療の経過を報告するとし「本当にしこりがある以外何にもないくらい元気です！！ご安心ください。会社も私の人生もまだまだ描きたいものがたくさん。病気ともしっかり向き合いながら変わらず謳歌して参りますので何卒！」と締めくくった。

八坂は2010年にSUPER☆GiRLSに加入。14年にグループを卒業した後は舞台やソロで活動。21年に俳優の井出卓也との結婚を発表した。24年には自らがプロデュースするアイドルグループ「終末のアンセム」を結成した。