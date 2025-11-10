◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 侍ジャパン 14-11 広島(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。9回完了＋タイブレーク練習と特別ルールで行われ、8投手がマウンドにあがりました。この試合では、広島側の投手はNPB統一球を使用。一方、侍ジャパンの投手はMLB公式球を使用し、ピッチクロック適用での投球となりました。

打線が初回から躍動を見せ、4点の援護を手にマウンドにあがったのは先発・平良海馬投手。先頭には味方のグラブをはじく当たりとされるも、好守備にも助けられ、わずか5球で抑えます。

2回には2番手・大勢投手が登板。最速155キロのストレートを交え、3球で2アウトまで持ち込みます。続く広島・二俣翔一選手には7球粘られるも三振を奪い、三者凡退と落ち着いた投球を見せました。

しかし3番手の隅田知一郎投手が大乱調。3回に1アウト満塁のピンチを招くと、広島の矢野雅哉選手・坂倉将吾選手の連続タイムリーを浴び失点します。さらにタイムリーやゴロの間にも失点を重ね、逆転を許しました。以降は点の取り合いの展開となるも、続投した隅田投手も乱調を見せ失点。3回途中で9失点となりました。

隅田投手に続く2アウト1、2塁の場面で登板した4番手・金丸夢斗投手は、広島・矢野選手を打ち取り無失点でこの回をしのぎます。その後も7回までマウンドにあがり、7人の打者を相手に一度も出塁を許さない好投を見せました。

8回のマウンドにあがった5番手・西口直人投手も無失点。しかし9回のマウンドにあがった6番手・松山晋也投手もピンチを招きます。先頭からの連打とエラーで1アウト満塁とすると、ここから連続タイムリーを浴び2失点。2アウト満塁となったところで、7番手・森浦大輔投手が起用されました。森浦投手は初球のストレートで矢野選手をセカンドゴロに仕留め、3点のリードを守り9回を終えました。

10回には試合を継続し「タイブレークの練習」を実施。この回には藤平尚真投手が登板し、2つの与四球とするも、無失点でしのぎました。