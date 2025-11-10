ドジャースのフレディ・フリーマン内野手の妻・チェルシーさんが１０日（日本時間）、ビバリーヒルズでのパーティに参加したことを自身のＳＮＳで報告。ドジャース選手やスタッフの奥様や婚約者、恋人らによる「Ｄｏｄｇｅｒ Ｗｉｖｅｓ」からも「ワオ！」「ゴージャス♥」など次々と反応が寄せられている。

チェルシーさんは、フロント部分が黒いレースになった黒いドレス姿で、「パーティ！パーティ、パーティ！」とパーティに出かけることを報告。ブロンドのロングヘアはゴージャスな巻き髪にし、まるでハリウッド女優のよう。

この投稿にはベッツの妻・ブリアンナさんが「目も眩む美しさ！！♥」と反応したのをはじめ、エドマンの妻・クリステンさんが「ＷＯＷ♥」、スネルの妻・ヘイリーさんも「息をのむ美しさ！！」、スミスの妻・カーラさんが「♥♥♥」、コペックの妻・モーガンさんが「Ｗｏｗｏｗｏｗ♥」、ナックの恋人が「♥♥」、スポーツネットＬＡのリポーター、キアステン・ワトソンさんが「完璧♥」と投稿するなど、反響が相次いでいる。