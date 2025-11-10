現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

11月9日放送の第43回「裏切りの恋歌」でも暗躍する様子を見せた「御三卿」のひとつ、一橋徳川家の当主で十一代将軍・家斉の“父”治済。

その不気味な行動が、SNSなどで話題になっています。

＊以下第43回のネタバレを含みます。

＜第43回のあらすじ＞

蔦重は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太さん）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。

蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

しかしある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉さん）と組む話をきき動揺する。

一方、江戸城では、定信（井上祐貴さん）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏さん）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…。

能面を前にした治済

今回のドラマ中盤、唐突に治済が能面を選ぶシーンが挿入されます。

せみが鳴く中、広間に広げた22枚の能面のうち、治済が顔にあてていたのは「泥真蛇」の面。

「女の怨霊で、激しい怒りを象徴した」泥真蛇を顔から外すと、なぜかしっくりこない表情を見せる治済。

あらためて見渡すと、別の面に目を留め、笑顔を見せます。

そして手に取ったのは「俊寛」の面。

そのまま「島流しにされた悲観と憔悴を表現した」という俊寛を付けると、副音声では＜能面の奥に、笑みがこみあげる＞との解説が流れます。

すると能面を付けたまま、治済は納得したように何度もうなずくのでした。

ささ、下城されよ

それからドラマ後半。

ロシアとの交渉を滞りなく終えて、大老になれるものと考えていた老中・松平定信でしたが、家斉や治済の罠にはまり、そのまま失脚へ。

他の老中のなかにも味方がおらず、孤立した定信は怒りに震えます。

その様子をしばらく満足げな顔で見ていた治済。

「越中。」と呼びかけると、「上様のため、徳川のため、まこと我が息子のためご苦労であった。ささ、下城されよ。心おきなく願いをかなえよ」と退室を命じます。

定信が広間を出ると、一斉に笑い声をあげた一同。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

その後、布団に顔を押し当てながら「私ではないか！ 嫌がられようとも煙たがられようとも、やるべきことをやり通したのは私ではないか！」と怒りを爆発させた定信。

それから涙を浮かべ、血走った眼で「クズどもが…。地獄へ…地獄へ落ちるがよい！」と言い放つのでした。

視聴者の反応

ここまでその強硬路線から、周囲と摩擦を起こしてきた定信。

ついに将軍・家斉とその父・治済の罠にかかって失脚することになりますが、その様子を見ていた治済は満足げな表情を見せていました。それはまるで、中盤で選んだ能面「俊寛」との照らし合わせをしているかのように…・

実際、視聴者からは「あの能面は『俊寛』の専用面だったのか！生きている人間の男性が悲観と憔悴と絶望に彩られる能面！べらぼう定信はこうなるっていう！ぐえー！やっぱりべらぼう定信失脚の脚本を書いたのはべらぼう治済でほぼ確定やんけ！」「能面は幕政から追い落とされた定信が、怒りに震える事になる未来を暗示していたんですね…」「最初は嫉妬と怨念が振りきれて狂暴化して人を捨てた真蛇を選んでいるけど、うーん違うよね、化け物になるまでべらぼう定信は狂っていないよねって感じで、人のままもだえ苦しむ俊寛を選ぶの、ほんと正しいけど鬼畜。バナナの皮で滑って転んでほしい」といった声がみられていました。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。