日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第5話が11月9日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】札束が入った香典を手に呆然とした表情の耕造（佐藤浩市）

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。

第5話では、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」社長で馬主の耕造（佐藤浩市）の隠し子・耕一（目黒蓮）が登場。複雑な親子の関係が描かれました。

＊以下11月9日放送回のネタバレを含みます。



第5話あらすじ

隠し子が発覚し、 栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。

栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。

息子の耕一は大学で競馬研究会に所属していて、父と同じように競走馬の世界に魅せられていたのだった。

一方、隠し子を知って内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）は美紀子の病室を訪れ、火花を散らす。

そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへ出走することになった。

いよいよ日本ダービーの日。入院中の美紀子は大学生の息子・耕一とラジオで競馬の実況中継を聴いていた。耕一は1番人気のヴァルシャーレを1着に予想しつつも、ロイヤルホープを応援していた。

ヴァルシャーレと終盤にデットヒートを繰り広げたロイヤルホープだったが、判定の末に惜しくも2着。耕一は「いいレースだったな」と満足げな笑顔を見せた。

その後、美紀子は他界。生前、美紀子から「耕造と耕一を会わせてほしい」と頼まれていた栗須は、美紀子の葬儀会場で二人を引き合わせる。

耕造が「困ったことがあったら何でも（栗須に）相談してくれ」と耕一に告げると、栗須は分厚い札束が入ったとみられる香典袋を耕一に手渡した。

しかし、耕一は香典袋に目を落とした後「結構です」と突き返すと「今後一切僕には関わらないでください」「二度と会うことはございません」と言い残し、その場を立ち去った。

視聴者の反応

耕一の毅然とした対応に、SNSでは耕一の心情を推察するコメントが多く見られました。また耕一役の目黒さんの演技に、多くの人が「引き込まれた」「一瞬で色んな感情入り乱れてるのが伝わってくる」と感想をつづっていました。

特に、病院で一緒にラジオ中継を聴いていた母親に向けた耕一の「優しいまなざし」と、葬儀会場で耕一が父親に向けた「冷たい視線」の対比が印象的だったようで

「これが母親と聴く最後のダービーかもしれないという雰囲気を出すのがうまくて泣ける」

「女手一つで育ててくれた母親への表情と、いないものとして育った父親へ向ける表情の対比がエグすぎ」

「（耕造に対して）目だけで伝わる怒りの芝居圧巻だった」

「人って目の奥の光？をこんなにも操れるんだ」

といった驚きの声が上がっていました。