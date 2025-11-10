【七五三で事件です！？】私の振袖は私のもの！義姉も姪も図々しい【第3話まんが】#ママスタショート
子どもの節目のお祝い行事「七五三」。本来は子どもの健やかな成長を祝う伝統行事であるはず。しかし主役の子どもたちをさておいて、さまざまな思いがひしめくのは大人たちだったり……？ ママたちが経験した「七五三」に関するエピソードを紹介します。
今回は、成人式の振袖を仕立て直したことで起こった一件です。
トモ（仮名）さんが成人式で着用した振袖は、両親が購入してくれたもの。月日が経っても十分立派だったので、数年前わが子の七五三のときに仕立て直しました。そんないい思い出は、身勝手な家族のせいで台無しになったのです。
はじまりは義母からの電話。
トモさんの実兄が振袖はまだあると思い込み、妻と娘に借りられると話したというのです。しかし振袖は七五三用に仕立て直したのでもうありません。
兄の妻と娘から責め立てられるトモさん。なんの約束もしていないのに責められるいわれはありませんよね。勝手な約束をしただけでも腹立たしいのに、妻が成人式に振袖を着せてもらえなかったことを盾にするなんて。身勝手な兄家族の言動、どこからどう手をつけたらいいのやら。
七五三にまつわる釈然としないエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
