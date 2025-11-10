¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¡ÖDEPARTURES¡×¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¡Äà55ºÐ¤Î»Ñá¸ø³«¤Îglobe¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªºÐ¤ò¾¤¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¡×
¡ÖÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡ÄÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤¬·ò¹¯¤Î¶áÆ»¡×
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥Èglobe¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¤ÎÆü¤ÏÂÎ¤¬µÙ¤Þ¤»¤Æ¤È¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë»þ¡¡ÌµÍý¤Ë¿©¤Ù¤º30¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤âOK¡¡¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´ÎÂ¡¤Î²óÉü¤ò½õ¤±°ßÄ²¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¡¡ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÆü¤È¹Í¤¨¤Æ¾¯¤·ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤¬·ò¹¯¤Î¶áÆ»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âç¤¤á¤Î¥«¥Ã¥×¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¤ÇÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ààÆóÆü¿ì¤¤ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö ¤ªºÐ¤ò¾¤¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤Í¡Á¡×¡ÖÂçÊ¬¤Ë°Ü½»¤«¤¡¡×¡Ö ¥Þ¡¼¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡© ¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡© ¡×¡Ö¤½¤Î¥«¥Ã¥×¡¢¤â¤·¤ä¥Ù¥¸¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼»þÂå¤À¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡globe¤Ï1995Ç¯¤Ë¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¢KEIKO¤Ç1995Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFeel Like dance¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢4ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDEPARTURES¡×(96Ç¯)¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡¡¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Ïglobe¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÊÌÉÜÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£