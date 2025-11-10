堀奈津佳&琴音姉妹によるお祝い動画が楽しすぎる！ 誕生日を迎えた原江里菜は笑っている？ それとも微妙？
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。11月7日に誕生日を迎えた先輩プロの原江里菜を、姉の奈津佳と一緒にお祝いする楽しい動画を公開した。
【動画】「想いよ届け」堀姉妹による楽しすぎる誕生日お祝い動画【本人のInstagramより】
投稿の最初には「今日11月7日はみんな大好きえりなさんのお誕生日です おめでとうございます」とお祝いすると、「堀姉妹今年も身体張りました!!笑」「えりなさんに想いは届いたはず!!!!」と続けた。動画はゴルフ場で撮影。サングラスをかけた2人が音楽に合わせて歩み寄ってくると、一瞬、無人になった画面の下から奈津佳が飛び出してきて「江里菜、おめでとう！」と言うと、琴音が「なーなーなーなな、なぁなな〜」と歌いはじめた。さらに2人で「えーりーなーなな、なぁなな」「38歳、江〜里菜〜」と熱唱。ここでマイクを置き、サングラスを外すと、あらたまって「江里菜さん、38歳、お誕生日、おめでとうございます」と声を揃えると、ペコリとお辞儀で締めくくった。恒例ともなった楽し過ぎるお祝い動画にはコメントが殺到。女子プロの本多弥麗は「毎年の楽しみになってます 今年もありがとう」と喜ぶと、堀は「毎年滑らないかと思いながらやっていてヒヤヒヤですが まさかのありがとうとの言葉を頂けてとても嬉しいです」と返答。ファンからの「江里菜さんにもダンスで返信してもらいましょう」との声には「それ面白いですねw えりなさんに聞いてみますw」と楽しそう。また「えりなプロは大喜びでゲタゲタ笑ってるに違いない」という意見もあれば「エリナさんは喜んでくれるか微妙ですね」「毎年この姉妹に実年齢公表される」と心配する声も。「堀姉妹のこういうところ ほんまに最高です」「仲良し姉妹ダね〜」「ぜったいにお姉さんを付き合わせましたね」などのコメントもあったが、投稿の最後にはハッシュタグを添えて「#ミュージカル希望の姉」「#流石です笑」と記してあり、姉妹揃って楽しく取り組んでいる様子も伝わってきた。
