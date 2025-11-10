新木優子、札幌の大型犬カフェでもみくちゃ お手する姿にファン嫉妬「犬になりたい」「犬もデレデレ」「可愛いすぎ」
俳優の新木優子（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。犬とたわむれる愛らしいショットを公開した。
【写真】「ほんとに幸せそう！」札幌の大型犬カフェを楽しむ新木優子
新木は「親友との2人旅を切り取る」TikTok「新木優子のあらきあるき」で訪れたという「sherehapi」で撮影されたオフショットを複数枚アップ。肩に犬を乗せ笑顔を見せたほっこりするショットなどを披露している。
続けて「大きな可愛いわんこ達にもみくちゃにされる幸せがそこにはありました。。」とつづり、新木に犬が乗っかってくる姿や、3匹の犬に囲まれ思わず目をつぶっている姿など、ほほ笑ましい瞬間が捉えられていた。
楽しそうに笑顔を見せる新木に、ファンからは「ほんとに幸せそう！」「わんちゃんになれたら最高だなぁ」「犬になりたい」「シッチャカメッチャカの図…優子ちゃんとワンコホノボノ」「犬もデレデレ」「可愛いすぎる」などの反響が集まっている。
