元モーニング娘。中澤裕子、中学生の長女とミセスのライブへ “親子2ショット”添え報告「喜んで楽しんでいる娘の隣にいることが幸せでした」
元モーニング娘。の初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が10日、自身のインスタグラムを更新。中学生の長女（12）と一緒にMrs. GREEN APPLEのライブを楽しんだことを明かし、“親子2ショット”を披露した。
【写真】アイテムを手にライブ満喫！中澤裕子＆長女の“親子2ショット”
中澤はアイテムを持った母子の手元を写した2ショットを添え、『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』福岡公演（みずほPayPayドーム福岡で8・9日開催）を鑑賞したことを伝えた。
投稿では「歌でトークで人の心をこんなに満たせてくれるって、本当に凄い！素晴らしい」「本当に喜んで楽しんでいる娘の隣にいることが幸せでした」とつづり、喜びいっぱいの様子。
また、自身のアイドル時代を思い起こす場面もあったようで「当日までチケット間違えていないか、身分証明書忘れていないか、遅刻しないか、そもそも本当に観れるのか、始まるまでの緊張感。こんな感覚で待ってくれているんだ、、とありがとうの気持ちが湧いたり、終演後の余韻が半端ない感じ、『楽しかった！』が一番最初に出た言葉に、とにかく最高でした」（原文ママ）と感慨深げにつづっていた。
中澤は2012年4月、IT関連会社の社長と結婚。同年11月25日に長女、15年5月7日に長男（10）が誕生している。
