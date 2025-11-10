柳原可奈子、次女の七五三を報告 夫＆義父母＆娘たちとの幸せあふれる家族ショット大量投稿「皆さんの笑顔が輝いています」「成長嬉しいですね」
タレントの柳原可奈子（39）が9日、自身のインスタグラムを更新。次女（2）の七五三を報告し、家族ショットを大量投稿した。
【写真】「笑顔が輝いています」次女の七五三で幸せあふれる親子ショットを披露した柳原可奈子
柳原は「次女 #2歳11ヶ月 #七五三 のお祝いをしました インスタ開設時に【抱っこ紐の中にいた次女 0歳5ヶ月】を覚えてくださっているみなさんにも、こうして健やかな成長をご報告できて嬉しいです 大きくなったよ〜!!!!」と報告。
「慣れないおめかしにちょっぴり緊張していたけれど、カメラの外からジータとノンナがたくさん盛り上げてくれて、笑顔がいっぱい撮れました」「七五三おめでとう この日を迎えられて嬉しいよ ママも パパも お姉ちゃんも ジータも ノンナも はぁーちゃんもあなたのことが大大大大大好き!!これからも元気にすくすく大きくなぁれ！」などと母としての思いをつづり、幸せそうな家族の写真を投稿した。
この投稿にファンからは「幸せオーラを感じられて、私も自然と笑みがこぼれましたよ」「おめでとうございます 皆さんの笑顔が輝いています」「成長嬉しいですね」「七五三おめでとうございます！本当に素敵なご家族」「やはり女の子は着物着て可愛くなると嬉しいですね」「可愛くて可愛くてどーしょうもないって感じ、お一人お一人からにじみ出てます。見てる人もついつい笑顔」などの反響が寄せられている。
