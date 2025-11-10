日本テレビの菅谷大介アナウンサーが８日に急死したことが１０日、分かった。日本テレビが発表した。５３歳の若さだった。死因は「消化管からの出血」。ゴルフや格闘技、駅伝などスポーツ中継を中心に活躍した実力派アナの訃報に、ネットではやはり同局のスポーツ中継のエースアナだった河村亮さんを思い出す声が上がった。

菅谷さんは２２年にすい臓がんであることを公表するも、手術を受け仕事復帰。２３年の箱根駅伝では復路のフィニッシュ実況を担当し、完全復活を印象づけていた。

インスタグラムでも２週間前にカーリングの中継に参加している報告をしており、体調の異変は感じられなかったが、７日の夜、勤務を終えて帰宅した後に体調急変で救急搬送され、８日に息を引き取ったという。日テレもあまりにも急な訃報に「ただただ驚くとともに悲しみに包まれております」とコメントしている。

急死といえば、２２年５月に脳出血で亡くなった河村アナを思い出す声も。河村アナも、菅谷アナ同様、スポーツ中継で活躍。それ以前から体調不良で入院していたというが、視聴者には知らされず、突然の逝去。亡くなった時は５４歳と、菅谷アナとほぼ同じだ。

ネットは「河村亮アナもそうだけど、菅谷アナも早く亡くなってしまうとは」「日テレは河村アナといい菅谷アナといい、好きだった人が存外早くに鬼籍に入ってしまうなあ…ご冥福を」「河村アナといい、箱根の名実況者がいなくなっていくのが残念…」「菅谷アナ、まだ５３歳だったんだ。３年前に５４歳で逝った河村亮アナを思い出す」などの声が上がっていた。