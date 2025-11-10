小池工、上期経常が52％減益で着地・7-9月期も63％減益

小池酸素工業 <6137> [東証Ｓ] が11月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比51.6％減の12.6億円に大きく落ち込み、通期計画の49億円に対する進捗率は25.8％にとどまり、5年平均の41.2％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.8％増の36.3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比63.5％減の4.9億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.1％→3.7％に急低下した。



株探ニュース

