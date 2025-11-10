「令和の香港ブーム」到来

香港観光発展局の統計によると、今年1〜8月に日本から香港を訪問した人数は約47万人超で前年同期比約35％増、8月単月は約7万6000人で約55％増となったその他の主要な海外渡航先と比較すると、50％以上の増加は香港とマカオのみである。

現在の日本には「令和の香港ブーム」が訪れている。その火付け役とされているのは、今年1月に日本公開されたソイ・チェン（鄭保瑞）監督の映画「トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦」（以下、トワウォ）だ。香港では撮影セットが“観光資源”に転用され、日本では関連書籍や本作をテーマにした香港ツアーといった商品が続々と世に出ている。

「1年経ってもまだこの映画を観ているんですか？（笑）」

今年の東京国際映画祭でマスタークラスに登壇したチェン監督は、少し照れたような顔でこう言った。会場では「トワウォ」の上映が終了したばかり。チェン監督はファンたちに笑顔を見せると、次には“九龍城砦に至るまで”の紆余曲折を語り始めた。

真の「スタート地点」

チェン監督は1972年マカオ生まれの53歳。一家での香港移住を挟み、80年代の香港映画ドラマブームの中で育った。19歳で映像業界に入り、ドラマの現場を経て映画へ。林嶺東（リンゴ・ラム）やアンドリュー・ラウ（劉偉強）、ウォン・ジン（王晶）、ウィルソン・イップ（葉偉信）といった有名監督の現場で学んだ。

2001年に監督となってからは主にホラーを手掛けたが、チェン監督が真の「スタート地点」「非常に大切な作品」と呼ぶのは「ドッグ・バイト・ドッグ」（2006年）だ。追う刑事と追われる殺し屋を描いたダークバイオレンスは、暴力描写の激しさから日本公開時にR15指定となった。とはいえ、ただいたずらに激しくしたわけではない。

「実はこの作品を通して、世の中を見る方法や、自分が見たものを表現する方法を見つけました。非常にダークで腐敗した世界、絶望といったものを、自分の美学を通していかに表現するかということです」（東京国際映画祭マスタークラスにて、以下同）

かねて望んでいた社会派のテーマも盛り込んだこの作品で、チェン監督はダークバイオレンス映画の若き旗手となった。だが、日本の漫画を原作とした次作「軍鶏 Shamo」（2007年）では手痛い失敗に見舞われてしまう。マスタークラスでも改めて「失敗作」と断言したものの、この失敗から学んだことは多いと振り返った。

トー監督のスパルタ教育

この失敗を受け、チェン監督は新たな刺激と学びを求めた。そこに現れた次の名監督はジョニー・トー（杜蒞峯）。今年70歳を迎えたトー監督は、香港のアカデミー賞こと「香港電影金像奨」の最優秀監督賞を3回受賞した香港映画の重鎮である。暴力や犯罪、男たちの絆などを自身の美学で追及する作品は、香港映画界でもひときわ作家性が強い。

チェン監督はトー監督の制作会社「銀河映像」に所属し、「それまでの作風とはまったく違うものを作る」と決心した。そしてトー監督から見たチェン監督は、実に育て甲斐がある若者だったようだ。

「私が話したアイデアにトー監督の意見をいただきながら、どうやって映画にするかを話し合っていくのですが、正直この過程は非常に苦痛でした。言い過ぎかもしれませんが、トー監督のやり方はとても非人道的なんですよ（笑）。とにかく厳しい。脚本ができる前の段階でアイデアかプロットを持っていくと『うん、ダメだ』と。それを繰り返し繰り返し20数回もやる。みなさん、想像できますか？ この苦しみが（笑）」

香港メディアに掲載された2021年のインタビューによると、チェン監督は“トー監督が求めているもの”を懸命に考えた時期があった。するとトー監督は「自分が求めているものを考えろ！」と激昂し、「私がダメ出しを続けるのは、君の表現したいことが物語の中に出てきていないからだ！」と厳しく叱りつけたという。

自腹を切って再撮影を命じたトー監督

そんな苦しみを経て、チェン監督は「アクシデント」（2009年）と「モーターウェイ」（2012年）の2本を制作した。どちらもプロデューサーはトー監督である。

「プロデューサーとしてはいい人でもあるんですよ。（「アクシデント」は）1年半かけても脚本ができなかったのですが、トー監督は『もういいよ、撮ろう』と。撮りながら考えていけばいいといった感じですね」

ただし、「モーターウェイ」については「私にとっての災難」と苦笑した。警察と犯罪者の壮絶なカーチェイスを描く予定だったが、予算は少なく、カーチェイスの撮影も初めてだったからだ。

「撮り終えて編集の段階に入った時、私は別のプロジェクトで中国にいたので、最初の映像をそこへ送ってもらって観たのですが、『これはダメだな』と思いました。もう本当にモニターを壊してしまおうかと。あまりにもひどい映像だったんです」

慌てて銀河映像に連絡すると、同じ映像を観たトー監督が「早く香港へ帰れ」と言った事実を知らされた。そこでチェン監督は「まだチャンスは残っている」と予想。実際、香港に戻ると、トー監督が費用を負担しての再撮影を命じられた。

「トー監督は7〜8日間で撮れると思ったようですが、私は16日間と希望を伝えました。トー監督は『そんなに何を撮るんだ！』と言いながらも、結局はチャンスを与えてくださったんです」

大作の制作で得たもの、失ったもの

チェン監督はその後、中国で「モンキー・マジック 孫悟空誕生」（2014年）を制作した。莫大な予算が用意された娯楽作はヒットを記録し、「西遊記 孫悟空 vs 白骨夫人」（2016年）、「西遊記 女人国の戦い」（2018年）と続く。だが、この成功とチェン監督の心の満足度は比例しなかった。

「映画制作のキャリアに関しては、いろいろと助けになった部分が多いと思いますが、正直なことを言うとクリエイティブの部分、特に自分自身の成長過程においては、それほど大きな助けにならなかったと感じます」

大規模作品の制作経験から多くを学ぶ一方で、「この先もこうした娯楽作を撮り続けるのか」と自問自答を繰り返した。そこで西遊記シリーズの3作目を撮った時、「もう一度自分自身を見つける」ために「香港で本当に撮りたい映画を撮ろう」と決心した。

そうして生まれた作品が「リンボ」（2021年）。香港のスラム街、猟奇的な連続殺人、ダークバイオレンスと、チェン監督の持ち味を詰め込んだ全編モノクロ作品である。

「この作品で、西遊記の世界からまた別の世界に連れて行ってもらおうと考えました。自分は本当に映画が好きなのか、映画制作が好きなのかと、繰り返し自問自答しながら撮影した作品です。この作品があってこそ、今の自分があると思います」

主演のラム・カートン（林家棟）は「銀河映像」時代の同志でもある。そんな2人が組んだ「リンボ」は、2022年の香港電影金像奨で最優秀脚本賞・撮影賞・美術賞などを受賞。続けて組んだ「マッド・フェイト 狂運」（2023年、2026年1月より日本公開）では、チェン監督が2024年の最優秀監督賞に輝いた。

トー監督とイップ監督の違い

「リンボ」のプロデューサーはイップ監督と、香港芸能界の凄腕マネージャーとしても知られるパコ・ウォン（黃柏高）氏。イップ監督は、チェン監督が「リンボ」と西遊記三部作の合間に制作した「ドラゴン×マッハ！」（2015年）でもプロデューサーを務めた。

「イップ監督はいろいろなところで助けてくださいます。ストーリーに関して、特に人物の感情表現といった部分、つまりドラマの部分をどういう風に撮ればいいのか、とても多くのことを教えていただきました」

「現場では好きにやれ」という姿勢はトー監督と同じだが、クリエイティブな部分でのアプローチはまったく異なるという。

「トー監督は、どういうテーマで何を撮るか、その映画の中で何を求めるかといったリクエストが非常に多く、しかも厳しい。しかも、遠慮なくさまざまなことをストレートに投げてきます。イップ監督はもう少し優しくて、よく話し合い、ある意味では自由にやれる空間が大きい。ただ、このやり方もいいことばかりではありません。つまり、『失敗したら全責任はお前が取れ』ということ。トー監督はその逆で（「モーターウェイ」の時のように）失敗したら自身が自腹を切って責任を取り、チャンスを与えてくださいます」

人生も創作活動も山あり谷あり

「自分の人生を振り返ると、やはり私も何度も自分を見失ったり、落ち込んだりしました。結局は人生、山あり谷あり。実は創作活動も同じなんですよ。時々見失ってしまって、迷って、その結果にできたものが意外とすごく良かったり。そういったことはおそらく、人生でくりかえし起きます。みなさんもきっとそうだと思います」

そんな彼が次にたどり着いたのは、九龍城砦だった。

「だからこの『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』も、実は私が自分自身を見失って、迷って迷って、その結果にできたもの。それを意外にもみなさんに喜んでいただけて、自分はとてもラッキーだと思うんです」

かつて実在し、悪の巣窟として恐れられた巨大スラム街。舞台としてはダークバイオレンス向きだが、描かれたものは超絶アクションと人々の絆だった。大勢の映画人から学んだことが、また新たな形で実を結んだといえる。

物議を醸す海戦映画

チェン監督の新たな公開作は、17世紀に清朝と台湾の鄭氏政権の間で起こった海戦を描く「澎湖海戦」（2026年中国公開予定）。実のところ、早くから香港と台湾の一部で物議を醸している作品だ。たしかに、予告編が掲げる「台湾統一、勢いは止まらない」という文言にしても、現在の情勢ではただの宣伝コピーとして受け取ることが難しい。

一方でチェン監督の歩みから伝わるものは、映画に対する真摯な姿勢、学びを意識する内面、そして香港映画への思いである。たとえば、「トワウォ」公開時に「デイリー新潮」が行ったインタビューではこう語っていた。

「正直なところ、香港映画が今後どのような道を歩むべきかわかりません。映画界にいる人たちも、おそらく誰も知らない。誰にも先を予測することはできません。でもひとつ言えるのは、香港映画は道があればどんどん邁進するということ。ゆっくりでも構わないから、とにかくひたすらやっていくことが大切だと思います。80年代もそうでした」

現時点で言えることは、この作品もまたチェン監督にとっては通過点である事実だろう。紆余曲折を繰り返し、「これからも、とにかくひたすら前に行くしかない」（同上）とも語ったチェン監督のこれまでと今後も、クリエイターによる1つのドラマである。

