乃木坂46田村真佑、4年ぶり『B.L.T.』登場 三者三様の衣装で魅せる
乃木坂46・4期生の田村真佑が、28日発売の『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）に登場する。
【アザーカット】まぶしすぎる笑顔！さまざまな衣装で魅せる一ノ瀬美空
中面グラビアには、約4年ぶりに田村が同誌に登場。今回は、自然の中で田村の持つ力強さと凛とした美しさを表現すべく、清々しい空気に包まれたロケーションでの撮影を敢行。あいにくの天気となったものの、その霧がかった山々が幻想的な雰囲気を生み、田村のクールで芯のある佇（たたず）まいをより際立たせた。
メンズライクなセットアップ、水色のローゲージニットにハイソックス、白シャツスタイルと、“今”の田村の姿を、三者三様の衣装で魅せる。
26日に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46。同誌では5期生の一ノ瀬美空が表紙・巻頭グラビアを飾り、6期生連載には愛宕心響が登場する。
ほか同誌には、いぎなり東北産・伊達花彩、AKB48 19期研究生・花田藍衣、僕が見たかった青空、土田優空、HKT48・福井可憐らが登場する。
