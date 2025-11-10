¡ÈÅê»ñ²È¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢ÇäµÑ¸å¤Ë³ô¤¬ÇúÆ¡Ö²ù¤·¤¤¡×¡¡ÌÃÊÁÈ¯É½
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¡Ê76¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇäµÑ¸å¤Ë¹âÆ¤·¤¿³ô¤ÎÌÃÊÁ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Ã¤Á¤ãÍø±×½Ð¤Æ¤ë¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ÎÊÝÍÌÃÊÁ
¡¡Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ö±é²ñ¤ÇÂ¿Ë»¤Î¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÆüÎ©»Ô¤ÎÆüÎ©À½ºî½ê¤Ç¡Ø³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ù¤È¸À¤¦Âê¤Ç¹Ö±é¡£¹µ¤¨¼¼¤ÎÁë¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¥¸ÍÆâ¤Ç°é¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢³¤¤Ë¿åÊ¿Àþ°Ê³°²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ê¿§¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¡×¤È¶á¶·Êó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆüÎ©¤Î³ô¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ôÇ¯Á°¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸åÇúÆ¡¡²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï¸½ºß7²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
