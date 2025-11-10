先週に続き、10日も衆議院の「予算委員会」に臨んだ高市首相。午前中は立憲民主党の重徳 和彦税調会長が質問に立ち、「即効性がある物価高対策」について追及しました。



（立憲民主党 重徳 和彦 税調会長）

「減税も大事だが即効性があるのは給付。国として主導して主体的に生活に苦しむ方の物価高対策をどうするのか？給付を行う考えはあるのか」



（高市首相）

「地域のニーズにきめ細かく対応できる重点支援地方交付金の拡充などを経済対策に盛り込むこととしています。自治体によってはプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイントの発行など、物価高対策として『給付方式』の取り組みを行っている事例もあります。そういった意味では、即効性のあるものを選び出して実行していくということでございます」





また、自民党と連立を組んだ日本維新の会も掲げる「食料品の消費税 2年間0％」をはじめとした「消費税の減税」についても論戦が交わされました。（立憲民主党 重徳 和彦 税調会長）「真意を問いたいのですが、立憲や維新のように2年間の期間限定で財源にも責任を持ってやっていく方式に賛同されているのか、あるいは他党が言っているような”恒久的な減税”をするのか、それとも、そもそも、そんなにやる気がないのか」（高市首相）「（食料品の減税について）物価高対策として即効性のあるものとしては諦めた経緯があります。過去の消費税率変更時には、法律の公布から施行までそれぞれ2年4か月、1年7か月、3年6か月とかなりの期間を要しているのも事実でございます。ただ、全く選択肢から排除したことでなく、自民と維新の合意の中にも含まれている内容であるということ」高市首相は物価高対策として行う「食料品の消費税減税」について、「選択肢として排除せず、1、2年後の物価なども踏まえて実行の判断が必要」と考えを述べました。衆議院の予算委員会はあす11日も行われます。一方で、9日夕方、雨が降るJR静岡駅…。そこに現れたのは、国民民主党の玉木雄一郎代表です。党勢拡大に向けた全国キャラバンの一環で、9日は浜松市・静岡市を訪れて街頭演説を行い、悪天候にも関わらず静岡駅には多くの市民や支持者が集まり耳を傾けました。（国民民主党 玉木 代表）「何よりも御礼を申し上げなければいけないのは、皆さんの一票一票の積み重ねで政策と政治が今大きく動き始めました」街頭演説では国民民主党が訴えてきた「ガソリン税の暫定税率廃止」を巡り、先週、与野党6党が”年内の廃止”を合意したことについて成果を示した玉木代表。「年収の壁」のさらなる引き上げについても実現を目指すと話しました。（国民民主党 玉木 代表）「最低賃金が上がったり時給が上がったりする中で、連動して上げていかないと、結局、働き控えになって、本当はもっと働きたい人が稼ぐことを邪魔してる。古い税制を変えていこうじゃありませんか。人手不足だと言って外国人労働者ばかり入れる。これ順番逆じゃないですかね。外国人の力も借りなければいけない分野はあります。でも、もっと働きたいのに働くことを控えているような日本人が、若者が、パート、アルバイトがたくさんいる。それを解消するのが先じゃないでしょうか」また、高市首相が掲げる”責任ある積極財政”の考えについて「賛成」とした上で、「足りない部分を埋めていく」と語りました。（国民民主党 玉木 代表）「きのうまで野党だった政党が与党になったり、どことどこが組むのか分からなくなってきている。だからこそ国民民主党は、結党以来、申し上げているように、政策本位で、政策を基準に判断していく。このことを貫いていきたい。誰と組むかではなく、何を成し遂げるのか、これを最大の判断基準としてこれからもやっていきたい。高市政権、応援するところはしっかり応援しますよ。でも、必ず抜けてるところ、足りないところがあるんですよ。それをしっかり埋めていく。大事な大事な最後のラストピースを入れる役割をこれからも国民民主党が果たしていきます」演説後、囲み取材に応じた玉木代表は、「即効性のある物価高騰対策をやる必要がある。 それを高市政権にも求めていきたい」と話しました。”喫緊の課題”として物価高対策に関する議論が加速するなか、「年収の壁」引き上げの実現など国民民主党の動向が大きく注目されています。