中川翔子、双子の近況報告＆近影にファン悶絶「だいぶお顔がしっかりしましたね」「すでにくっきり二重で美男子確定」
タレントの中川翔子が10日、自身のインスタグラムを更新。9月に誕生した双子の近況を報告し、近影も公開した。
【写真】「だいぶお顔がしっかり」中川翔子が公開した双子の近影ショット ※3枚目から
中川は「双子お兄ちゃん 言葉はまだ話せなくても ミルクちょうだい！と伝えることができるのかわいすぎて泣いてしまった！弟はミルク探す首フリフリがさいきんの必殺技です」とつづり、双子と並んだ親子3ショット、哺乳瓶の飲み口を探しながら顔をフリフリ揺らす次男の動画を披露している。
続けて双子の鼻と口元を隠して瞳が見える写真をアップし、くっきり二重が魅力的な成長した姿をのぞかせた。
双子の近影に、ファンからは「可愛すぎますぅ〜」「すでにくっきり二重で美男子確定」「顔がキリッとしてきましたね」「だいぶお顔がしっかりしましたね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「だいぶお顔がしっかり」中川翔子が公開した双子の近影ショット ※3枚目から
中川は「双子お兄ちゃん 言葉はまだ話せなくても ミルクちょうだい！と伝えることができるのかわいすぎて泣いてしまった！弟はミルク探す首フリフリがさいきんの必殺技です」とつづり、双子と並んだ親子3ショット、哺乳瓶の飲み口を探しながら顔をフリフリ揺らす次男の動画を披露している。
続けて双子の鼻と口元を隠して瞳が見える写真をアップし、くっきり二重が魅力的な成長した姿をのぞかせた。
双子の近影に、ファンからは「可愛すぎますぅ〜」「すでにくっきり二重で美男子確定」「顔がキリッとしてきましたね」「だいぶお顔がしっかりしましたね」などのコメントが寄せられている。