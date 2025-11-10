【オーケー】シュークリームが69円にスパゲッティ1kgが430円。今週のお得を一気見せ。《11月10日開始》
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
2025年11月10日に公開された関東地域（綾瀬店は除く）が対象のチラシから、一時的に安く仕入れることができた"更にお買い得な商品"をピックアップして紹介します。
ストック買いのチャンスかも？
冷凍食品、デザート、調味料まで、日々の食卓に助かる食料品が多数値下中です。
●MARUHA NICHIRO（マルハニチロ） 石焼風ビビンバ炒飯 450g
商談時使用売価766円のところ、5.9割引の313円に。
●ヤマザキ 北海道産牛乳のカスタード＆ホイップシュー 1個
商談時使用売価143円のところ、5.1割引の69円に。
●yonekyu（米久） 御殿場高原 ももハム切り落とし 125g
商談時使用売価497円のところ、4.6割引の265円に。
●シマダヤ 昔なつかしの本生ラーメン 醤油味 3食
メーカー希望小売価格480円のところ、6.0割引の187円に。
●バリラ スパゲッティ No.5 1.8ｍｍ 1kg
商談時使用売価1490円のところ、7.1割引の430円に。
●mizkan かおりの蔵 丸搾りゆず（ポン酢） 500ml
メーカー希望小売価格736円のところ、2.6割引の538円に。
今週も、チラシに掲載されているお得な商品をお見逃しなく。
※価格はすべて会員現金払い（税込）です。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）