【オーケー】シュークリームが69円にスパゲッティ1kgが430円。今週のお得を一気見せ。《11月10日開始》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年11月10日に公開された関東地域（綾瀬店は除く）が対象のチラシから、一時的に安く仕入れることができた"更にお買い得な商品"をピックアップして紹介します。

ストック買いのチャンスかも？

冷凍食品、デザート、調味料まで、日々の食卓に助かる食料品が多数値下中です。

●MARUHA NICHIRO（マルハニチロ） 石焼風ビビンバ炒飯 450g

商談時使用売価766円のところ、5.9割引の313円に。

●ヤマザキ 北海道産牛乳のカスタード＆ホイップシュー 1個

商談時使用売価143円のところ、5.1割引の69円に。

●yonekyu（米久） 御殿場高原 ももハム切り落とし 125g

商談時使用売価497円のところ、4.6割引の265円に。

●シマダヤ 昔なつかしの本生ラーメン 醤油味 3食

メーカー希望小売価格480円のところ、6.0割引の187円に。

●バリラ スパゲッティ No.5 1.8ｍｍ 1kg

商談時使用売価1490円のところ、7.1割引の430円に。

●mizkan かおりの蔵 丸搾りゆず（ポン酢） 500ml

メーカー希望小売価格736円のところ、2.6割引の538円に。

今週も、チラシに掲載されているお得な商品をお見逃しなく。

※価格はすべて会員現金払い（税込）です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）