お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、アメリカ在住の相方・綾部祐二の衝撃エピソードをぶっちゃけまくった。目立ちたがりな綾部は、芥川賞作家である又吉へのマウントが激しいらしい。さらに綾部は、今後のコンビ活動について衝撃的な宣言をしていた……！

又吉いわくピースのネタ作りには、「最初からルールがあんねん。このネタは絶対（綾部に）通らへんっていうのがある」のだとか。それは、又吉が綾部より上の立場の設定。「“俺が社長で綾部さんが部下”はないねん。“俺が兄貴で（綾部が）弟”もないし、父親もない。綾部が常に1個上の立場じゃないとアカン」らしい。ほかにも綾部は、「女性役もやりたがらへん」「俺より目上の男役しかやらへん」という。

また、綾部は過去に又吉へ、「お前は芥川賞をとったけど、芥川賞をとったやつなんか歴史上100人以上おる。だけど、歴史上芥川賞の相方は俺が初めてや」と言ったのだとか。このエピソードにスタジオ一同は、「なんでそんなことを言ったんや」「すごいマウントの取り方やな」などと大笑いした。

ピースといえば、又吉が35歳から作家になり、綾部は2017年から活動拠点をアメリカに移し、それぞれ別々の道を歩んでいる。そんな2人は、綾部の日本一時帰国時にコンビの今後について話し合ったのだそう。その話し合いでなんと綾部は、「俺はもう永遠にネタはやらない」と宣言したというのだから驚きだ。

一方の又吉は、「こんだけ時間空いてじゃあコントやろつっても、なかなかなぁ」「（やるにしても）俺の立場が下のネタしか（綾部は）やってくれへんし」と苦笑い。ファンから、「ピースでライブをやってください」「ピースの新ネタ見たいです」と期待されているが、「権限を俺が持ってない」「綾部がリーダーみたいな感じやからなかなか難しい」と又吉は困り顔でコメント。しかし最後には、「まあ、いつかやりたいけどね」と本音を明かした。

なお、又吉による暴露と本音トークは、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）11月6日放送回で行われた。

