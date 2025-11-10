¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡×¹Åç´´Éô¤¬¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤Ç£±·³¡Ä¡×°Õµ¤¹þ¤àÀ¾»³½¨Æó¤µ¤ó¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î°ì¸À
¡¡Æî³¤¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¹Åç¡¢µð¿Í¤Ç£²£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿À¾»³½¨Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆþÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹£¸£·Ç¯£µ·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Æî³¤»þÂå¤Î²¸»Õ¤À¤Ã¤¿¼ÆÅÄÌÔ£²·³´ÆÆÄ¤Ë¡Ö±ÉÅ¾¤ä¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢´î¤ÓÍ¦¤ó¤Ç¹Åç¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¥å¡¼¥Ð±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¹ÀÆó¿·´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¿·¤¿¤Ê½êÂ°Àè¤ÇÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Åö»þ¿Íµ¤¤ÎÌÌ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¡£À¾»³¤µ¤ó¤Î¿´¤ÏÌö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Åç¤Ï°á³Þ¾ÍÍº¤µ¤ó¤È¤«¹â¶¶·ÄÉ§¤µ¤ó¤È¤«¤Ã¤ÆÍÌ¾¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤È²ñ¤¨¤ë¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï£²·³¤ä¤«¤éÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¹Åç»ÔÌ±µå¾ì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¾¾ÅÄ¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼Âå¹Ô¡Ê¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼Âå¹Ô¤ËºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¤ª¤Þ¤¨¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤é¤·¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡È¤Þ¤¢¤¤¤¤¡£¤¦¤Á¤ÏÊÌ¤Ë¾¯¡¹¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤ò´èÄ¥¤ì¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Âè°ìÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°Î¤¤¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Æî³¤»þÂå¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ö¤ê¤ò¤È¤¬¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼Âå¹Ô¤ËÀ¾»³¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÉªÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç°ÜÀÒÁ°¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Åç¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¹â¡Ê¿®Æó¡¢¸½¹Åç£²·³´ÆÆÄ¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡££²·³¤Ç»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¾»³¤µ¤ó¤Ï¾åµÜ¹â¤ÎÂçÀèÇÚ¤Çºå¿À¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿°ì»Þ½¤Ê¿¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆâÌî¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬Ìá¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éÌá¤ëÊý¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤½¤ì¤ÇÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î£±·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¡¢£¸£¸Ç¯£±£±·î¾å½Ü¤Î¥¥å¡¼¥Ð±óÀ¬¤Ç¡ÖÊá¼ê¡¦À¾»³¡×¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡°¤Æî½àÏº´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿»³ËÜ¹ÀÆó´ÆÆÄ¤Î½éºÓÇÛ¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥å¡¼¥Ð¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¹â¶¶·Ä¡¢¾®ÁáÀîµ£É§¡¢µªÆ£¿¿¶×Áª¼ê¤éÆüËÜ¤«¤é¤Î¼çÎÏÁÈ¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¤Î¶µ°é¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿À¾»³¤µ¤ó¤é¼ã¼êÁÈ¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¥¥å¡¼¥ÐÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥Þµå³¦ºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¹õÀ±¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¡Ö£±·³Áª¼ê¤¬Íè¤Æ¤¿¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¿¢ÅÄ¡Ê¹¬¹°¡Ë¤µ¤ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£»î¹ç¤ÏÂçÉé¤±¤·¤ÆÅðÎÝ¤â¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ï¼ã¼ê¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ó¤·¡££²·³¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÅÓÃæ¤«¤é»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÅðÎÝ¤ò£²¤Ä¤°¤é¤¤»É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿À¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè£³Àï°Ê¹ß¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇòÉð²Âµ×Åê¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤ÀºÇ½ª¤ÎÂè£µÀï¡¢£¶¡Ý£³¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï½éÇòÀ±¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤È½ïÊý¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î½ïÊý¹Í»ÔÁª¼ê¤Ï£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ£´ÅðÎÝ¤ÎÂçË½¤ì¡¢£³Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾»³¤µ¤ó¤ÏÇòÉðÅê¼ê¤ò´°Åê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¼ã¤¤ÎÏ¤Ç¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð±óÀ¬¤ÇÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄ¹ÌÊ¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏºÇ¸å¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤¿¤³¤È¤òÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀèÂå¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÂçÉé¤±¤·¤ÆÅðÎÝ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¤ª¤Þ¤¨¤¬½Ð¤ÆÅðÎÝ¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¤Î¶µ°é¥ê¡¼¥°¤«¤é¥¥å¡¼¥Ð¤Ç¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤³¤³°±óÀ¬¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿À¾»³¤µ¤ó¤é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¡¦ÆüÆîÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÀä»¿¤¹¤ë³èÌö¤Ç¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤Ç£±·³¤ä¡×¤È³Î¿®¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç²¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢Ã¯¤ä¥³¥¤¥Ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤¤¤é¤ó¡££²·³¤Ë¹Ô¤«¤»¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç²¼¹ä»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íâ£¸£¹Ç¯¤â£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î£¸·î¤Ë£±·³½é½Ð¾ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢£²»î¹ç£²ÂÇÀÊ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡¡þÀ¾»³½¨Æó¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë£±£¹£¶£·Ç¯£··î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¾åµÜ¹â¤«¤é£±£¹£¸£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆî³¤¤ËÆþÃÄ¡££¸£·Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¹Åç¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡££¹£³Ç¯¤ËÀµÊá¼ê¤È¤Ê¤ê£¹£´¡¢£¹£¶Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹Åç¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£°£µÇ¯¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë°úÂà¡£¥×¥íºßÀÒ£²£°Ç¯¤ÇÄÌ»»£±£²£±£¶»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£´£²¡¢£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¶ÅðÎÝ¡£µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£