【原つむぎ デジタル写真集「SUMMER GLOR」】 11月22日 配信予定 価格：3,500円

「原つむぎ」デジタル写真集「SUMMER GLORY」表紙

eye factoryは、新グラビアレーベル「First Gravure」より、原つむぎさんのデジタル写真集「SUMMER GLORY」を11月22日に配信する。価格は3,500円。

本書はタレントとして活動する原つむぎさんの写真集。夏の熱海を舞台に、和室で見せるしっとりとした姿や、太陽の下で輝く健康的な水着ショット、夕暮れの港で撮影された幻想的なドレス姿など、彼女の様々な表情が楽しめる一冊となっている。

【原つむぎさん 本人コメント】

「いつも応援ありがとうございます！ファンの皆さんの応援のおかげで、こうして新しい作品をお届けできることを本当に嬉しく思います。今回の撮影は3日間、夏の熱海で行いました。真夏の撮影はとてもハードでしたが、みんなの苦労が詰まった素敵な作品になったと思います。ぜひ何度も見てほしいです。」