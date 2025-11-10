THE YELLOW MONKEY µÈ°æÏÂºÈ¤Î¡È¥ëー¥Ä¡É¤¬¡¡¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡12·î5Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ëTHE YELLOW MONKEY¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦µÈ°æÏÂºÈ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§THE YELLOW MONKEY µÈ°æÏÂºÈ¤ÎÆ®ÉÂ¤ÈÉü³è¤Þ¤Ç¤òµÏ¿¡¡¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ùº£Åß¸ø³«¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤éµÈ°æ¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¹¢Æ¬´â¤¬È¯³Ð¤«¤éÆ®ÉÂ¤ò·Ð¤Æ¥¹¥Æー¥¸Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£Æ£°æÉ÷¡¢BiSH¡¢MOROHA¡¢¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Î¼íÎÄÀ¸³è¤Ë1Ç¯´ÖÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØWILL¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤ËË´¤¯¤·¤¿Éã¤Î¤³¤È¤ä¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¡¢14ºÐ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÂ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¤ÎÆü¡¹¤ä¡¢2024Ç¯¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¡ØTHE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 ¡ÈSHINE ON¡É¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤Î¸ø±é¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤¬Ç»Ì©¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢µÈ°æ¤Î¿ÍÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢²»³Ú¤Î¤½¤ÎÀè¡¢¥í¥Ã¥¯¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢µÈ°æÏÂºÈ¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢²»³Ú¤Î¥ëー¥Ä¤òÃ©¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ§¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö¤Î¡ÈÉü³è¤ÎÆü¡É¡ÖTHE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 ¡ÈSHINE ON¡É¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î°ì½Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£THE YELLOW MONKEY¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥È¥ê¥Î¡×¤Î²Î»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î7³ä¤ÏÍ½¹ðÊÔ¤Ç »Ä¤ê¤ÎÌ¿ ¿ô¤¨¤¿»þ¤ËËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤¬¥³¥Ôー¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢2021Ç¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÅÁ¤¨¤ëºù¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ°æ¤ÎÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ50Ç¯·Ð¤Ã¤¿2021Ç¯¤Ë´û¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Ì¾³Ú¶Ê¡£ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÊÔ½¸¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë°Æ¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤â»Ï¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇµÈ°æ¤µ¤ó¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Ë¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ò¤Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾º²Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¡£ºÇ¸å¤Î¥Ôー¥¹¤¬¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤â¤¦°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢µÈ°æ¤ò¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤¿ URGH POLICE¡Ê¥¢ー¥°¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤ÎERO¤ÈµÈ°æ¤Îµ®½Å¤ÊÅö»þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¸½ºß¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¶µ²ñ¤Î¥·ー¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê´°À®¤·¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈ°æ¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤Î½ñ¤¯µÓËÜ¤Î¥Ú¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢µÈ°æ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤¿BiSH¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBye-Bye Show¡×¤ÎÀ©ºî²áÄø¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÅìµþ¥Éー¥à²ò»¶¸ø±é¤â¼ý¤á¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¡Ê¥«ー¥É¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬ÈÎÇäÃæ¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥³¥ó¥Ó¥Ë·ô¤â¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë