J3のカマタマーレ讃岐は、おととい（8日）アウェーで栃木シティと対戦、PKで1点を先制するも、後半立て続けに失点、3対1で敗れました。順位は19位のままです。

2025年11月10日 17時0分 RSK山陽放送