サッカーJ1ファジアーノ岡山は、おととい（8日）アウェーで川崎フロンターレと対戦。J1残留を決めました。

現在15位のファジアーノ。引き分け以上で、自力でのJ1残留が決まる一戦です。

前半、木村そして江坂が果敢に攻め込みますが…ゴールネットは揺らせず。逆に43分にはピンチを迎えますが、キーパー、ブローダーセンの気迫のファインセーブで前半を0対0で折り返します。

しかし、後半39分、フロンターレが先制！このままでは終われないファジアーノ…試合終了間際のアディショナルタイム。佐藤があげたクロスに合わせたのは松本！

（実況より）

「追いついた岡山1－1」

3試合ぶりとなる執念の勝ち点で、自力でのJ1残留を決めました。

（ファジアーノ岡山 松本昌也選手）

「残留を決めることはできましたけど、まだまだ自分たちの目標だったり目指すべきところは上のほうにあるので、また一から次の試合に向けて一丸となってやっていきたい」

（ファジアーノ岡山 木山隆之監督）

「1年通して考えるとよく戦ってきたシーズンだと思うし、そこはしっかり評価をしてあげて残りの2試合、しっかりやりたい」

J1のほかのクラブと比べて小さい規模ながら、昇格1年目での残留は偉業とも言えます。次節は11月30日、浦和レッズと今季のホーム最終戦を戦います。