星野源が、新曲「いきどまり」を11月14日に配信リリースする。

（関連：【映像あり】星野源の主題歌「いきどまり」をフィーチャーした映画『平場の月』スペシャルロングトレーラー）

5月にリリースされたアルバム『Gen』から約半年ぶりの新曲となる本楽曲は、リリース同日に全国公開となる映画『平場の月』の主題歌。星野のプライベートスタジオ“808スタジオ”を訪れた同映画の土井裕泰監督と那須田淳プロデューサーによる熱烈なオファーを受けて書き下ろされた。すでに公開されている予告編では、ソウルフルで胸を締め付けるような歌声と切ないサウンド、リリックの一部を聴くことができる。さらに、ピアノとボーカルのみで構成されたソリッドなプロダクションは、星野の新たな到達点を予感させる仕上がりだ。

あわせて、本楽曲のカバーアートも公開された。群れをなして空を舞う鳥たちの姿を遠景と近景で描いた詩的なイラストレーションとなっており、中国 上海を拠点に活動するイラストレーター／漫画家のWoshibai（我是白）が描き下ろしたものに。デザインはデザイナーの藤田裕美が手がけている。

また、本楽曲をフィーチャーした同映画のスペシャルロングトレーラーが、本日11月10日12時より公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）