台中、高雄など9県市で流通の卵15万個を回収 残留農薬が基準値越え／台湾
（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は9日、市販の鶏卵から基準値を超える残留農薬が検出されたと発表した。計15万個が中部・台中市や南部・高雄市など9県市の小売店に流通しており、すでに販売を停止し、回収作業を進めている。
同処によれば、中部・彰化県衛生局が小売店で抜き取り検査を行ったところ、殺虫剤のフィプロニルが分解されて形成される「フィプロニルスルホン」0.03ppmが検出された。台湾で鶏卵に対して残留が認められている上限は0.01ppm。
同県衛生局は同一ロットの鶏卵の回収と販売停止を業者に指示した。当該ロットの卵は単一の養鶏場から供給されており、他のロットへの検査でも基準値を超えるフィプロニルスルホンが検出された。
当該の鶏卵は、北部・桃園市、新竹県、中部・台中市、雲林県、南投県、南部・嘉義県、嘉義市、台南市、高雄市のスーパー「PXマート」（全聯福利中心）と「楓康超市」などで販売された。同処は、各県市の衛生局が回収を行っていると説明した。
同処は当該ロットの鶏卵の使用を停止するよう消費者に呼びかけるとともに、小売店に対し全面的に返品に応じ、回収を進めるよう要請した。
回収対象の鶏卵の商品名とロット番号は次の通り。四日鮮蛋／10個入り（I47045-251103C）▽巨的卵（白玉）／10個入り（I47045-251103C）▽大巨蛋（白玉）／10個入り（I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）▽悠活鮮蛋（白玉）／10個入り（I47045-251023C）▽富翁洗選蛋（白玉）／10個入り（I47045-251023C、I47045-251030C）▽初卵頭窩蛋（白玉）／10個入り（I47045-251023C）▽四季巨蛋（白玉）／10個入り（I47045-251023C）▽香草園洗選蛋／10個入り（I47045-251027C、I47045-251103C）▽鮮健蛋品洗選蛋（白玉）／10個入り（I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）。
（陳婕翎／編集：田中宏樹）
