INZONE Buds ホワイト

写真拡大

　「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　INZONE Buds ホワイト

WF-G700N(W)（ソニー）

2位　G335 Corded Gaming Headset ブラック

G335BK（ロジクール）

3位　Razer BlackShark V2 X White

RZ04-03240700-R3M1（Razer）

4位　JBL Quantum 360 Wireless

JBLQTUM360BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　Razer BlackShark V2 X Black

RZ04-03240100-R3M1（Razer）

6位　INZONE Buds ブラック

WF-G700N(B)（ソニー）

7位　G333 Gaming Earphones ブラック

G333-BK（ロジクール）

8位　G431 7.1 Surround Gaming Headset

G431（ロジクール）

9位　INZONE H9 II ブラック

WH-G910N(B)（ソニー）

10位　Razer Hammerhead V3 Wired Earbuds

RZ12-05590100-R3AC（Razer）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。