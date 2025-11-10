売れてるのは「INZONE Buds ホワイト」 ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10 2025/11/10
「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
2位 G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）
3位 Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）
4位 JBL Quantum 360 Wireless
JBLQTUM360BLK（ハーマンインターナショナル）
5位 Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）
6位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
7位 G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）
8位 G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）
9位 INZONE H9 II ブラック
WH-G910N(B)（ソニー）
10位 Razer Hammerhead V3 Wired Earbuds
RZ12-05590100-R3AC（Razer）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
