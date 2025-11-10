Image:楽天市場

楽天市場では、11月11日（火）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2025年11月10日は、快適な装着感のオープンイヤー型＆パワフルサウンドを実現したUGREEN（ユーグリーン）の最新ワイヤレスイヤホン「S3 Pro」が、11月に発売されたばかりでお得に登場しています。

11月に発売したUGREENの最新オープンイヤー型ワイヤレスイヤホンが10％オフとお買い得

「S3 Pro」は、オープンイヤー型で、長時間の使用でも圧迫感がなく快適な装着感を実現。雲のようなクッションと安定感のあるメモリワイヤー設計により、快適に音楽を楽しめます。

耳を塞がないオープンイヤー型イヤホンなので、通勤やランニング、家事中などで周囲の音が聞こえやすく安全性が高いのもポイントです。突然の会話にもイヤホンを外さずに対応できます。

パワフルで臨場感のあるHi-Fi音質＋AIノイズキャンセリング＋IPX5防水規格、欲しい機能搭載で高コスパ

12mmドライバーとコンポジット振動板を搭載し、繊細でパワフルな音質を実現。特に高音と低音の再現性に優れています。

さらに、AIノイズキャンセリング機能を搭載しているので、周囲の雑音を効果的に抑制し、音楽や通話に集中できますよ。

IPX5防水規格やアプリでのイコライザー設定機能など、便利な機能も搭載しているのでさまざまなシーンで活躍すること間違いなしです。

