11月10日までに、俳優の岡田将生が自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開したが、着用していた私服が話題となっている。

岡田は、《ちょっとだけ前とちょっとだけ最近のわたくし。》と題した投稿をアップ。複数枚のプライベートショットを披露した。

「今回は、焼肉店でお肉を焼いている姿や、岡田さんが飼っている愛猫の写真など、さまざまな写真が多数あがっていました。妻の高畑充希さんが撮影しているのではないかと思うほど、どの写真もプライベート感が満載。リラックスした表情のものばかり投稿されていましたよ」（芸能プロ関係者）

俳優業のときとはまた違った表情が見えた今回のショット。ファンは、プライベートでも光る岡田にうっとりの様子だが、一方でこんな声も聞こえてくる。

《服のセンスとかが良くなりすぎてる》

《岡田将生若返ってないか》

Xには、岡田の私服の変化を指摘する声が寄せられていた。

前出の芸能プロ関係者によると、以前から岡田の私服のセンスを問う声があがっていたという。

「2022年5月、FLASHがフジ・鈴木唯アナとのデートを報じた際、岡田さんの私服について “絶妙にダサい” との声があがりました。

ほかにも、2024年7月には、『FRIDAYデジタル』が岡田さんと柄本時生さん、落合モトキさんのプライベート写真を掲載。その際に岡田が着用していたのは、黒地のTシャツにマリリン・モンローがプリントされているものでした。

ラフな格好でまとめていましたが、そのチョイスにまたもやファンからの酷評が集まってしまったのです。

今回、Instagramにあがった写真では、黒いシャツや、デニム生地のジャケットを着用するなど、かなりセンスがよい印象でした。芸能界きってのオシャレ通である高畑さんと結婚してから、私服に関してもサポートしてもらっているのでしょう。

ここ最近の岡田さんのイケメン度の爆上がりは、妻の献身的なサポートも背景にあるのでしょうね」（前出・芸能プロ関係者）

岡田のかっこよさは、まだまだ更新されていくはずだ。