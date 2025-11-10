幾田りら、客演参加したフランスの国民的ラッパーとのコラボ楽曲がSpotify Top 50 Franceで7位

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが客演参加した、フランスの国民的ラッパー・Orelsanのアルバム『La Fuite En Avant』の収録曲「Plus rien feat. Lilas」が、Spotify Top 50 Franceで7位を記録した。

■楽曲「Plus rien feat. Lilas」は、独自のグルーヴを生み出した楽曲

幾田りらが客演参加する楽曲「Plus rien feat. Lilas」は、Orelsanの等身大の感情を綴ったフックを軸に、幾田の日本語歌唱がエスニックなエッセンスを添えることで独自のグルーヴを生み出した楽曲。また、Orelsanが主演を務め、10月よりフランス、ベルギー、スイスで劇場公開された長編映画『Yoroi』（「i」は、ウムラウト付きが正式表記/ソニー・ピクチャーズ/ソニー・ミュージック・ビジョン・フランス）ともリンクした、多次元プロジェクトとして創出され、彼のあらたな側面を明らかにしている。

Orelsanはフランス国内で世代を超えて愛されるラッパーであり、マルチ・ダイヤモンド認定を獲得、累計アルバムセールスは300万枚を突破。これまでにフランスのグラミー賞に相当する「ヴィクトワール音楽賞」を12回受賞し、2022年には約60万人を動員した49公演のツアーを成功させている。そして、今回5作目となるスタジオアルバム『La Fuite En Avant』をリリース。本作には幾田りらの他、トーマス・バンガルテル（元Daft Punk）やK-POPガールズグループFIFTY FIFTYとのコラボレーション楽曲も収録されている。

9月にはファッションブランドCOACHのグローバルアンバサダーに就任するなど、世界を舞台に活躍の幅を広げる幾田りら。そんな彼女が参加する、グローバルトップアーティストとのコラボレーション楽曲をぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.11.07 ON SALE

Orelsan

DIGITAL SINGLE「Plus rien feat. Lilas」

※同日リリースのOrelsan 5枚目のスタジオアルバム『La Fuite En Avant』に収録

■Orelsan『La Fuite En Avant』ジャケット写真