ユージ、カスタムした“愛車”をお披露目「最強仕様にアップデート」
タレントのユージ（38）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。カスタムし「最強仕様にアップデート」されたという、自身の“愛車”を公開した。
【写真】「最強仕様にアップデート」カスタムした愛車バイクにまたがるユージ
ユージが紹介したのは、2023年に購入した愛車バイクのカワサキ『KZ1000 Mk.II』。同車はボロボロだったベース車をレストア（年数を経たバイクを修理や部品交換によって元の状態に復元すること）したもので、たびたびインスタグラムやYouTubeで披露してきた。
この日は『プチカスタムに出したつもりがほぼフルカスタムで帰ってきた僕のMk.IIちゃん。最強仕様にアップデート』と題し、行きつけのバイクショップへMk.IIをカスタムに出したことを報告。
動画では、カスタムを手がけた担当者からの説明を受けながら、ストレートバーにしたハンドルや湿式スリッパークラッチ、オイル交換が容易になるオイルパンなどに変更された完成バイクをお披露目した。
コメント欄には「かっこよ」「これは憧れるzだ〜」などの反響が寄せられている。
