乃木坂46一ノ瀬美空、『B.L.T.』初ソロ表紙 笑顔いっぱいの多幸感あふれるグラビアで魅了
乃木坂46・5期生の一ノ瀬美空が、28日発売の『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）表紙・巻頭グラビアに登場する
【アザーカット】まぶしすぎる笑顔！さまざまな衣装で魅せる一ノ瀬美空
26日に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46。一ノ瀬は、今回初めてソロで『B.L.T.』の表紙を飾った。さらに、同号では4期生の田村真佑、6期生連載には愛宕心響が登場する。
一ノ瀬は、2023年発売の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の選抜入りを果たして以来、最新曲「ビリヤニ」まで連続して選抜メンバーとして活躍するなど、いまやグループの中心を担う存在に。TBSの朝の情報番組『THE TIME,』のレギュラーを今年の3月まで務め、バラエティー番組やファッションイベントにも多数出演し、活動の幅を広げている。そんな一ノ瀬を、海と緑に囲まれた自然公園で撮影した。
柔らかな陽の光の中で、一ノ瀬らしい屈託のない笑顔や、自然体の表情など、等身大の魅力そのままに切り取った。ページをめくるたびに心がほどけていくような、幸せな時間を感じられるグラビアに仕上がっている。
ほか同誌には、いぎなり東北産・伊達花彩、AKB48 19期研究生・花田藍衣、僕が見たかった青空、土田優空、HKT48・福井可憐らが登場する。
