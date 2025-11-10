『いちごみるく』がアイスバーに 濃厚アイス＆カリカリキャンディを楽しめる
セブン‐イレブン・ジャパンは、サクマ製菓の人気キャンディ『いちごみるく』発売55周年を記念し、同社監修の『サクマ製菓 いちごみるくアイスバー』（税込194.40円）を、全国のセブン‐イレブンにて11日より数量限定で発売する。
【写真】『サクマ製菓 いちごみるくアイスバー』断面図
同社では昨年11月、『いちごみるく』を一口サイズのアイスに仕立てた『サクマ製菓 いちごみるく ひとくちアイス』を販売し、オリジナル商品を彷彿とさせるパッケージと味わいにより大きな反響を呼んだ。好評を受け、発売55周年という記念すべきタイミングに合わせて、『いちごみるく』をイメージしたアイス商品を今回新たに企画・開発した。
同商品は、とろける練乳ソース入りのあまおう果汁配合のいちごみるくアイスを、カリカリとした食感のトッピングキャンディ「キャンディグリッター」と混ぜたチョココーチングで包み込んだアイスバー。乳固形分15％以上、乳脂肪分8％以上と、4種に分かれるアイスのグレードの中で最上位にあたる「アイスクリーム」に該当し、ミルク感の強い濃厚なテイストとなっている。
「お菓子食感」を忠実に表現するべく、サクマ製菓が開発し、本家いちごみるくをベースに加工したトッピングキャンディ「キャンディグリッター」をチョココーチングに混ぜ込んだ。アイスの滑らかな舌触りとともにキャンディのカリカリとした歯ごたえも楽しめる。
あまおう果汁配合のいちごみるくアイスの中には、練乳ソースを充填。表面を覆うキャンディグリッター入りチョココーチングとともに織り成す多層的なおいしさ・食感を楽しむことができる。
パッケージにはオリジナルのテイストを踏襲したデザインを採用。おいしさだけでなく、思わず「パケ買い」したり、SNSで共有したくなるような、見栄えにもこだわった商品となっている。
■担当者コメント
昨年販売した『サクマ製菓 いちごみるく ひとくちアイス』がお客様から好評だったことを受け、今回「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー』を企画・開発しました。本家のデザインを踏襲したかわいらしいパッケージが目印で、一口食べた瞬間に広がる濃厚ないちごと、ミルキーなアイスのおいしさは格別です。また、キラキラのキャンディグリッターによる「カリカリ食感」が加わり、食べるだけで幸せな気持ちになれる、自分へのご褒美にぴったりなアイスバーとなっています。
【写真】『サクマ製菓 いちごみるくアイスバー』断面図
同社では昨年11月、『いちごみるく』を一口サイズのアイスに仕立てた『サクマ製菓 いちごみるく ひとくちアイス』を販売し、オリジナル商品を彷彿とさせるパッケージと味わいにより大きな反響を呼んだ。好評を受け、発売55周年という記念すべきタイミングに合わせて、『いちごみるく』をイメージしたアイス商品を今回新たに企画・開発した。
「お菓子食感」を忠実に表現するべく、サクマ製菓が開発し、本家いちごみるくをベースに加工したトッピングキャンディ「キャンディグリッター」をチョココーチングに混ぜ込んだ。アイスの滑らかな舌触りとともにキャンディのカリカリとした歯ごたえも楽しめる。
あまおう果汁配合のいちごみるくアイスの中には、練乳ソースを充填。表面を覆うキャンディグリッター入りチョココーチングとともに織り成す多層的なおいしさ・食感を楽しむことができる。
パッケージにはオリジナルのテイストを踏襲したデザインを採用。おいしさだけでなく、思わず「パケ買い」したり、SNSで共有したくなるような、見栄えにもこだわった商品となっている。
■担当者コメント
昨年販売した『サクマ製菓 いちごみるく ひとくちアイス』がお客様から好評だったことを受け、今回「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー』を企画・開発しました。本家のデザインを踏襲したかわいらしいパッケージが目印で、一口食べた瞬間に広がる濃厚ないちごと、ミルキーなアイスのおいしさは格別です。また、キラキラのキャンディグリッターによる「カリカリ食感」が加わり、食べるだけで幸せな気持ちになれる、自分へのご褒美にぴったりなアイスバーとなっています。