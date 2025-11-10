お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信（42）が9日放送の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）に出演。出演者のダウンタウン・浜田雅功（62）とのロケが当日キャンセルになった過去を告白した。

約12年前の出来事。浜田と対面すらしたことなかったが、ある番組から2人ロケのオファーが届いた。初キスの場所など、小宮の思い出の地をめぐるという内容。「何の関係性もない僕が浜田さんと2人？恐ろしいなと思って。打ち合わせでスタッフさんに“浜田さんは何ておっしゃってますか？”って聞いたら、“まあまあ後々言うんで。とりあえずやりましょう”って。浜田さんが興味をそそる画が浮かばないから“大丈夫ですか？”って聞いたら“大丈夫です”って」とスタッフとのやりとりを明かした。

そして綿密な打ち合わせを重ね、迎えた本番当日。現場に到着した浜田とスタッフは打ち合わせを始めたが「10分、20分、30分経っても帰ってこない。そしたらディレクターが青ざめた顔で戻ってきて。“きょうはちょっとお帰りいただく…。きょうはなしで”って。どういうこと？って聞いたら“関係性もないから、見えない”って。じゃあ打ち合わせで浜田さんに投げた時は何て言ってたんですか？って聞いたら、“小宮さんとロケをすることは今言って…”って」とスタッフの段取りミスでロケはキャンセルになったという。

これについて浜田は「何それ？」と記憶にない様子。「浜田さんが現場に来られて帰るって、そんなないでしょ？」と出演者から問われると、浜田は「まあ、なかなかやな」とコメント。小宮は「だからやっぱ、全く見えないってことなんですよ」とスタッフへの恨み節が止まらなかった。