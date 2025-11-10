専門家によれば、健康と長寿の向上を目指す上で、体重計にばかり気を取られてはいけないという/simarik/iStockphoto/Getty Images

（CNN）米国人は、ダイエットと体形に執着する傾向が根強い。米疾病対策センター（CDC）によると成人の40.3％が肥満に分類されているが、そうした事実が執着する要因の一つかもしれない。

「減量業界」も、おそらくこの二つの強迫観念の一因となっている。減量や食事管理に関する世界市場は2022年に約1430億ドル（約22兆円）の規模となり、30年までに約2990億ドルに拡大すると予測されている。もともと2型糖尿病の治療薬として開発されたGLP-1薬で減量している米国人が1500万人を超えるなか、体重への関心は一層高まっている。

しかし、もし目的が健康や長寿の向上であるなら、注目すべきは体重計の数字や鏡に映る自分の姿ではなく、「健康状態」だと専門家は指摘する。

米ワシントン大学の家庭医療学の臨床教授で、体重を考慮した治療の推進に取り組む団体の会長でもあるリサ・アーランガー医師は「体重を減らす以外にも、健康を改善する方法はたくさんある」と指摘する。「歩数を増やしたり、筋力を高めたりするだけでも、長期的には、がんやうつ病、糖尿病、心血管疾患、全死因死亡率のリスクを減らすことができる」

24年のメタ分析によると、ダイエットではなく、心肺機能や健康を改善するために身体活動を増やすほうが確実に良い選択肢だという。この研究では、多くの人が長期的に体重を維持できず、減量に伴う健康上の利点が失われてしまうことが明らかになった。

なぜこれほど多くの人が肥満になっているのか専門家も明確には説明できていないため、摂取カロリーを減らしても必ずしも効果が出るとは限らない。体重計の数字が変わらなくても、果物や野菜の摂取量を増やすなど、食生活にプラスの変化を加えることで健康に良い効果が得られるかもしれない。

アリゾナ州立大学の運動生理学教授で、前述のメタ分析の共著者でもあるグレン・ガエッサー氏によると、現在の肥満の流行は1980年ごろに始まった。一部の研究では、我々のでっぷりとした体形は、食事量や糖分が多すぎることや、運動不足、そして近年では超加工食品が原因とされている。だが実際はもっと複雑だ。

「プラスチックや殺虫剤、除草剤といった化学物質への暴露に関して、我々の環境は変化している。こうした『永遠に残る』化学物質の多くは内分泌系に影響を及ぼし、エネルギーバランスに影響を与える可能性がある」とガエッサー氏は述べた。有機フッ素化合物（総称PFAS）と呼ばれる「永遠に残る」化学物質は環境中で完全に分解されない。

さらに、ウイルス感染も要因のひとつである可能性がある。たとえばヒトアデノウイルス36は、多くの研究で肥満との関連が報告されている。アデノウイルスは一般的なウイルスで、発熱やのどの痛み、結膜炎などの軽度の症状を引き起こす。

「これは人々が信じたい以上に大きな問題だ。肥満は単に摂取エネルギーと消費エネルギーの差ではない」（ガエッサー氏）

ダイエットは長期的には効果がない

ダイエットはほとんど役に立たないとアーランガー氏は指摘する。

アーランガー氏は「体重を減らそうとする試みが、間違いなく体のサイズを大きくする要因の一つだ」と述べた。

推定値はさまざまだが、大幅に体重を減らした人の80％以上が5年以内に体重を元に戻してしまうと考えられている。

体重の範囲や体形は一般的に遺伝や民族集団などによって決まっているという。アーランガー氏はまた、人間は生物学的に飢餓やストレスに耐えられるようにプログラムされていると指摘する。体重や様々な機能を維持するために必要な量よりも少ない食事を取ると、飢餓を避けるために代謝が低下する。脳の不安も増し、睡眠の質が低下し、より高カロリーの食べ物を求めるようになる。

「我々が肥満の人を責める理由である、怠けているとか、ジャンクフードが好きだとかは、実際には身体がそうするよう指示している」とアーランガー氏は述べた。「彼らはダイエットをやめてしまったわけではなく、身体が生き延びようとしているのだ」

米国では痩せた体形が重視されているため、一度体重を減らしてリバウンドした人はしばしば、別のダイエットを試して、体重が増えたり減ったりを繰り返す。「ヨーヨーダイエット」とも呼ばれるこうした体重の増減の繰り返しは心理的にも生理的にも有害だとアーランガー氏は指摘する。

ガエッサー氏によれば、多くの研究によって、こうした体重の増減の繰り返しは、心血管疾患や血管機能障害、骨折、糖尿病、特定のがんのリスク上昇などさまざまな健康への悪影響と関連していることがわかっている。

脂肪より健康に重点を

体にとって最良のケアとは、夕食の中身よりも運動に重点を置くことだ。サイクリングやハイキングに出かけたり、ダンスをしたり、ガーデニングをしたりしよう。

「研究は明確だ。健康を改善したいならダイエットではなく散歩をすべきだ。しかし、健康になりたいというよりも体形を引き締めたいと考えている人が増えている」（アーランガー氏）

「運動は健康を改善するのに驚くほど効果的だ」とガエッサー氏は述べた。「体のすべての細胞が運動によって良い影響を受ける。たとえ体重が最適とは言えなくても、健康で元気でいることは可能だ」