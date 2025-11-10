レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP」（オペーク ドット クリップ）が、人気キャラクター「ミッフィー」とコラボレーションした新作アイテムを、11月13日（木）から一部対象店舗とオンラインストアで発売する。

OPAQUE.CLIPから「ミッフィー」のコラボアイテムが11月13日（木）発売！

今回はミッフィーの誕生70周年を記念して、暖かなふわもこ素材やシャイニー素材の新作アイテムがお目見えする。全アイテムに、70周年を記念した限定デザインの下札とネームが付いている。

ミッフィーの顔にティペットの先を通して留められる「フェイクファーティペット」（4479円）や、ミッフィーの顔を施した「フェイクファーイヤマフ」（4479円）が登場する。

キラキラしたシャイニー素材の「ミラー付き合皮フェイス型チャーム」（3479円）は、小物入れやバッグに取り付けることもできる。正面にミッフィーの刺繍が入った「A4サイズ対応 軽量パフィートートバッグ」（5979円）は、背面と内側にポケットとミッフィーのチャームが付いている。

「フェイス型軽量パフィーショルダーバッグ」（5479円）や「オリジナルチャーム付きシュシュ」（1650円）、「オリジナルチャーム付ニット帽」（3979円）、フードにミッフィーの耳と顔、袖口に70周年を記念するロゴ刺繍が入った「ポイント刺しゅう入りフーディー」（5479円）も発売する。



また、限定カラーのファー素材ブラックと、ラメ合皮ピンクのアイテムは、オンラインストアと一部店舗（札幌駅アピア、銀座インズ、JR名古屋高島屋、難波シティ、天神ソラリアステージ）のみで販売される。



OPAQUE.CLIPの「ミッフィー」とコラボレーションした新作アイテムは、11月13日（木）から一部対象店舗とオンラインストアで発売する。価格は税込み。

