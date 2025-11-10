阪神は10日、2026年度の監督・コーチ陣容を発表した。

藤川体制2年目の来季は、和田豊氏が1・2軍打撃巡回コーディネーターからヘッドコーチに配置転換となり、江草仁貴氏がファーム投手コーチから1軍投手コーチに、日高剛氏がファームバッテリーコーチから1軍バッテリーコーチに配置転換となった。

2026年度の監督・コーチ陣容は以下の通り。

◆ 1軍

監督：藤川球児

ヘッドコーチ：和田豊

総合コーチ ：藤本敦士

投手チーフコーチ：安藤優也

投手コーチ ：江草仁貴

打撃チーフコーチ：小谷野栄一

打撃コーチ：上本博紀

内野守備走塁コーチ：田中秀太

外野守備兼走塁チーフコーチ：筒井壮

バッテリーコーチ：日高剛

ブルペンコーチ：片山大樹

________________________________

◆ 2軍

ファーム監督：平田勝男

投手チーフコーチ：久保田智之

投手コーチ ：渡辺亮

投手コーチ ：桑原謙太朗

打撃チーフコーチ：北川博敏

打撃コーチ：梵英心

バッテリーコーチ：野村克則

内野守備走塁コーチ：山崎憲晴

外野守備走塁コーチ：工藤隆人

野手コーチ ：俊介