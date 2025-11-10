阪神、2026年度のコーチ陣容を発表！
阪神は10日、2026年度の監督・コーチ陣容を発表した。
藤川体制2年目の来季は、和田豊氏が1・2軍打撃巡回コーディネーターからヘッドコーチに配置転換となり、江草仁貴氏がファーム投手コーチから1軍投手コーチに、日高剛氏がファームバッテリーコーチから1軍バッテリーコーチに配置転換となった。
2026年度の監督・コーチ陣容は以下の通り。
◆ 1軍
監督：藤川球児
ヘッドコーチ：和田豊
総合コーチ ：藤本敦士
投手チーフコーチ：安藤優也
投手コーチ ：江草仁貴
打撃チーフコーチ：小谷野栄一
打撃コーチ：上本博紀
内野守備走塁コーチ：田中秀太
外野守備兼走塁チーフコーチ：筒井壮
バッテリーコーチ：日高剛
ブルペンコーチ：片山大樹
________________________________
◆ 2軍
ファーム監督：平田勝男
投手チーフコーチ：久保田智之
投手コーチ ：渡辺亮
投手コーチ ：桑原謙太朗
打撃チーフコーチ：北川博敏
打撃コーチ：梵英心
バッテリーコーチ：野村克則
内野守備走塁コーチ：山崎憲晴
外野守備走塁コーチ：工藤隆人
野手コーチ ：俊介