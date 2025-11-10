川崎希、生後4ヶ月次女の「可愛すぎ」寝姿公開「何度見ても癒される」「思わず笑顔に」と反響
【モデルプレス＝2025/11/10】実業家でタレントの川崎希が11月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の寝姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元AKB1期生「可愛すぎ」バンザイポーズする次女の寝姿
川崎は「グーちゃんのバンザイポーズが可愛すぎて」とつづり、生後4ヶ月の次女の写真を投稿。仰向けの状態で両腕を頭の横に伸ばした“万歳”のようなポーズで、気持ちよさそうに寝ている姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛さ半端ない」「何度見ても癒される」「思わず笑顔になる」「愛おしすぎる」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
