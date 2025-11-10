豪邸暮らし→夜逃げ貧困、床上ご飯！38歳女性タレント“デロリアンのお嬢様”の激動幼少期　髪の艶が急降下

グラビアアイドルの戸田れい(38)が10日までに自身のインスタグラムを更新。裕福から一転、苦しい生活を強いられていた幼少期の暮らしぶりを明かした。



【写真】豪邸にデロリアンの“絶頂期"…まさか夜逃げ生活が待っているとは

「ここ数日、デロリアンが話題に上がっていたので…伝説のわたしのお嬢様時代のお写真載せとくね」とつづり、白亜の豪邸の前で姉とポーズを取る幼いころの写真を投稿。背後には映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でタイムマシンの改造ベースとなった米国のスポーツカー「デロリアン」が、はばたくようにドアを広げ、絵に描いたような裕福な暮らしを印象づけている。同作は今年で公開40周年。12月には記念上映も行われる。



続けて、「からの バブル崩壊 夜逃げ 床で食事生活までがワンセットです たまたまですが…姉の笑顔と髪の艶が見事になくなったのがハイライトです ただ育ちはいいので姿勢だけは素晴らしいです」と振り返り、板の間の部屋で、床に直接お盆を置いて配膳した食事中の写真を掲載。少し固い表情をした幼い姉妹がカメラを見つめている、苦しい生活ぶりがしのばれるショットとともに「戸田姉妹は色んなことを経験してとても逞しく育ちました」と結んだ。



まさに“天国から地獄”の変わりぶりに、ファンからは「すげーデロリアン乗ってたんだ」「書籍化出来そうな物語」「お姉ちゃん…」「波乱万丈いろいろあったんですね」「し、幸せに～」といった声が寄せられ、インプレッションも180万を超えた。戸田も続く投稿で「祝万バズ ズコー そんなつもりなかったんだけど、人生何があるかわかりませんね」と感慨深げにつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）