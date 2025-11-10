『ばけばけ』ウメもトキと一緒に働く 第32回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第32回（11日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）の女中になる決意をした、トキ（高石あかり）。錦織（吉沢亮）の立ち会いの元、トキはヘブンに女中になる挨拶をするのだが、まさかのヘブンに断られてしまう。困惑するトキと錦織に、ヘブンは「アナタ、ブシムスメ、チガウ！」と怒りをあらわにする。なんとか誤解をとき女中となることが認められたトキだったが、家族には言えるわけもなく、花田旅館で働くことになったと告げるのだった。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の女中として初日を迎えたトキ（高石あかり）。自分がラシャメンかもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）の花田旅館の面々が出迎える。トキの覚悟を応援したいと、ウメもトキと一緒に働き、トキとヘブンが２人きりにならないようにすると勇気づける。みんなの気遣いに感謝しながら、恐怖と緊張の中、トキの女中生活が始まる。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）の女中になる決意をした、トキ（高石あかり）。錦織（吉沢亮）の立ち会いの元、トキはヘブンに女中になる挨拶をするのだが、まさかのヘブンに断られてしまう。困惑するトキと錦織に、ヘブンは「アナタ、ブシムスメ、チガウ！」と怒りをあらわにする。なんとか誤解をとき女中となることが認められたトキだったが、家族には言えるわけもなく、花田旅館で働くことになったと告げるのだった。