東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が１１日から開催されるのに先立ち、東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）で１０日、プレスプレビューが行われた。

ＴＤＬでは、１０年ぶりにパレードが刷新され、新規クリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」が初公開された。サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーのフロートから始まる。サンタとともにプルート、ファイファー、フィドラー、プラクティカルが乗っている。乗り物のおもちゃのフロートには、ジュディ、ニック、グーフィー、マックス、スティッチ、エンジェル。３番目のフロートがミッキーマウス。大きなクマのフロートだが、プーさんでもダッフィーでもない。大小たくさんのクリスマス・テディベアが乗ったフロートで、ミニーマウスとピートも一緒だ。

積み木のフロートにはチップとデールが、ファッションドールのフロートにはドナルドダックとデイジーダックが、そしてしんがりは、くるみ割り人形たちの音楽隊と一緒にクララベル・カウ、ホセ・キャリオカ、パンチート、マリー、ベルリオーズ、トゥルーズがパレードする。

ＴＤＳでは、メディテレーニアンハーバーに、サンタクロースが船に乗って登場し、ミッキーマウスやダッフィーらとごあいさつする「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演。両パークにはクリスマスツリーが登場するほか、クリスマスのグッズやメニューが展開される。夜には、クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火「スターブライト・クリスマス」がパークの夜空を彩る。「ディズニー・クリスマス」は１２月２５日までの４５日間、開催される。