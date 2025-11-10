◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 侍ジャパン14-11広島(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。野手では岡林勇希選手や初選出の野村勇選手などの活躍で2桁得点を記録しています。

「1番・ライト」で出場した岡林選手は第1、第2、第5打席に先頭打者として打席に立つと、ヒットで出塁し役目を果たすと、全7打席で4安打を記録します。さらに4回には盗塁も成功させ足でも活躍しました。

各球団の主砲である牧秀悟選手と岡本和真選手が1回にその力を見せつけます。2番・牧選手は無死2塁からレフト前へタイムリーヒットで先制点を記録すると、4番・岡本選手も無死1・2塁から同じくレフトへタイムリー。初回に一挙4得点とチームに勢いをつけました。両者途中交代となったものの牧選手は2打数2安打、岡本選手は1打数1安打、1四球の成績を残しました。

チーム第1号ホームランは森下翔太選手。2アウト2塁の好機で打席に向かうと、3球目のストレートをとらえます。バットを高く掲げ確信の一発。打球はそのままレフトスタンドに飛び込みました。森下選手はマルチ安打の活躍を見せました。

そして、侍ジャパン初選出となった野村選手は7回、岡林選手がヒットで出塁すると、郄太一投手のストレートをレフトスタンドへ着弾させ、大きくアピール。3打数2安打2打点の成績でした。

先発出場した選手はそろって安打を記録するなど実りのある練習試合となりました。