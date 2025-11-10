日本銀行は１０日、１０月２９、３０日の金融政策決定会合の主な意見を公表した。

政策委員から「金利の正常化をもう一歩進める上で条件が整いつつある」といった発言があり、追加利上げに前向きな声が複数上がっていたことが明らかになった。

日銀はこの会合で政策金利を０・５％程度に据え置くことを決めた。据え置きは３月以降、６会合連続となった。高田創、田村直樹両審議委員は９月の会合に続き０・７５％への利上げを提案したが、他の委員の反対多数で否決された。

１０月の会合では、利上げの判断にあたって「来年の春闘に向けた初動のモメンタム（勢い）が重要だ」との見解が示された。「企業の積極的な賃金設定行動が維持される見通しが確認できれば、政策変更につながる」との指摘もあり、春闘で高い賃上げが維持されることを重視すべきだと訴える声が相次いだ。

米国の関税政策に関しては「想定される影響の規模は以前より小さくなっている」との見方が示された。

１０月の決定会合は高市内閣が発足してから初めての開催だった。委員からは「（高市内閣の政策による）財政要因は、経済や物価の見通しを立てる上で重要なファクター（要素）だ」との意見が出た。