¡Ö¥É¥¦¥¢¥ó¤¬Á®¤¤ò¸«¤»¤¿¡×¡¡Æ²°ÂÎ§¤¬¡È¸Ä¿Íµ»¡É¤ÇÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¯¡ª¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â·è¾¡ÅÀ¤ò¾Î»¿
¡¡9Æü¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤¬É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤¬½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿MFÆ²°ÂÎ§¤¬¡¢Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿81Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÆÍÇË¸ý¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢1¡Ý0¤Î¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ²°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥¦¥¢¥ó¤¬Á®¤¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£É¾²Á¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Þ¤º¡×¤òÍ¿¤¨¡¢¡Ö¸«»ö¤ÊÃ±µ³ÆÍÇË¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï5ÆÀÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿Æ²°Â¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè11Àá¥±¥ë¥óÀï¤È¤Ê¤ë¡£
