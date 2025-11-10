モスバーガー&カフェ、国産栗を使った期間限定ドリンク2品を新発売/11月12日から

モスフードサービスが展開する「モスバーガー&カフェ」は、11月12日から国産の栗を使用した冬の季節商品「デザートシェイク 栗」と「栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜」を全店で発売する。期間限定商品で、2026年1月下旬までの販売予定。

同社は「モスバーガー&カフェ」をカフェ需要対応型の店舗として展開。モスバーガーの店舗で販売しているハンバーガー類のほか、モスバーガーにはない限定スイーツやドリンクなども提供している。2019年11月に1号店をオープンし、住宅街や繁華街などを中心に76店舗を運営している(2025年10月末時点)。

〈新商品2種、熊本県産など国産の栗を使用〉

新商品2種は、「モスバーガー&カフェ」全店での店頭販売に加え、お届けサービスの販売にも対応する。フードデリバリーサービスでの販売は対象外。いずれもセットドリンクとしては選択できない。

◆「デザートシェイク 栗」(Sサイズのみ) 税込480円

国産の栗を使ったソースとバニラシェイクを合わせ、ホイップクリームとビスケットをトッピングしたもの。ソースには、熊本県産の栗(渋皮入り)ペーストと茨城県笠間市産の栗ペーストを使い、三温糖とパタゴニアソルトを加えることで、キレの良い甘さに仕上げた。ざくざくとした食感で、ほのかにシナモンが香るビスケットが、栗の味わいとマッチするという。

「デザートシェイク 栗」

◆「栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜」税込490円

国産の栗を使ったソースとハニーメープルを合わせ、ミルクで温めたホットドリンク。トッピングとしてホイップを絞り、熊本県産の栗(渋皮入り)ペーストと茨城県笠間市産の栗ペーストを使った栗ソースをかけて仕上げた。はちみつ入りのソースには三温糖とパタゴニアソルトを加え、キレの良い甘さに仕上げたとしている。

「栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜」

販売期間: 2025年11月12日(水)〜2026年1月下旬

販売店舗: モスバーガー&カフェ(全76店舗/2025年10月末時点)

