¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼´Ø·¸¼Ô¤«¤éÍá¤Ó¤¿¶²¤í¤·¤¤à×ø³åáÆâÍÆ¤¬È½ÌÀ
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£··î¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤òË¬Ìä¤·¤¿£Í£Ì£Â¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤È¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿à»ö·ïá¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤ÎÉô²¼¤«¤é×ø³å¤Þ¤¬¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¡ÊÇ¯ÊðÁí³Û¤Î¾å¸ÂÀ©ÅÙ¡ËÆ³Æþ¤Î¿ä¿Ê¼Ô¤È¸«¤é¤ì¡¢Áª¼ê²ñ¤È¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ëÎ©¾ì¡£ËèÇ¯³Æµå¾ì¤òË¬Ìä¤·¤ÆÁª¼ê¤È²ñ¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤â¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤é¤ò¸ò¤¨¤Æ´¿ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬·ã¹â¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥×¥í¥ô¥©¥²¡¼¥¿¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ç¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥¹»á¤¬¤½¤Î¾ì¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤òÇÍÅÝ¤·¤¿¸å¡¢Éô²¼¤Î£±¿Í¤¬¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¶á´ó¤ê¡ÖÆóÅÙ¤È¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡£ÆóÅÙ¤È¸ø¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤ËÈà¤òÉî¿«¤¹¤ë¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¿Í¤Ï¹Â¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤Èà×ø³åá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÏÂ²ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÎ¾¼Ô¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤«¤é¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¥È¥Ã¥×£±£°¿Í¤Ë¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉî¿«¤µ¤ì¡¢¼«Âº¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤Ø¤ÎÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÆæ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£